أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي
قيادي بحزب الجيل: حزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة وتؤكد وضع المواطن فوق كل اعتبار

ثمن المهندس إيهاب محمود، القيادي بحزب الجيل الديمقراطي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه القرارات الإنسانية والخطوات الاستباقية التي اتخذها الرئيس السيسي تأتي كطوق نجاة وبشرى سارة لملايين الأسر المصرية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال “محمود”، في بيان، إن توقيت هذه التوجيهات يعكس إدراكًا عميقًا وحسًا إنسانيًا عاليًا من القيادة السياسية بحجم التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطن، موضحًا أن هذه الحزمة ليست مجرد دعم مالي، بل رسالة طمأنة تؤكد أن الدولة المصرية تضع الحماية الاجتماعية فوق كل اعتبار، وأن المواطن البسيط هو البوصلة الحقيقية لكافة خطط الإصلاح والبناء.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن هذه التوجيهات الرئاسية تؤكد أن الدولة المصرية تتبنى فلسفة الانحياز للمواطن في الأوقات الصعبة، واختيار هذا التوقيت تحديدًا يعكس وعيًا كاملًا بطبيعة الاستهلاك المصري في الشهر الفضيل، مؤكدًا أن تقديم الحماية الاجتماعية وصرف المرتبات مبكرًا هو بمثابة امتصاص لصدمات الأسعار العالمية التي قد تنعكس على الأسواق المحلية، مما يضمن للأسر المصرية تلبية احتياجاتها الأساسية بكرامة، علاوة على أن تكليف الحكومة بالبدء الفوري قبل رمضان، وصرف المرتبات خلال الأسبوع الحالي، يقطع الطريق على أي محاولات لاستغلال المواطن أو زيادة الأعباء عليه في موسم الاستهلاك الأعلى سنويًا.

ولفت إلى أن وضع قطاع الصحة وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار ضمن أولويات الدعم المالي، يؤكد أن الدولة لا تسعى فقط لتوفير الاحتياجات المادية، بل تعمل على تأمين الحق في الحياة والخدمة الطبية اللائقة، موضحًا أن الإعلان عن تسهيلات ضريبية وزيادة الدخول للعام المالي القادم يعطي انطباعًا بالاستقرار الاقتصادي والقدرة على التخطيط المالي طويل الأمد لامتصاص الصدمات التضخمية.

وأكد أن هذه القرارات تحول العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في جيبه، وفي صحته، وفي بيئته المعيشية، مما يُعزز من تكاتف الجبهة الداخلية في مواجهة الصعاب، موضحًا أن هذا التكامل هو ما يجعل من هذه التوجيهات علامة فارقة في إدارة الأزمات الاقتصادية بلمسة إنسانية.

المهندس إيهاب محمود حزب الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

