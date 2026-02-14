برلماني يشيد بتوجيهات الرئيس بالإسراع بانتخابات المحليات ويؤكد أهمية تمكين شباب شمال سيناء

أكد النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إجراء انتخابات المحليات تمثل خطوة مهمة لتعزيز مسار الإصلاح السياسي، وترسيخ دعائم المشاركة الشعبية في صنع القرار، خاصة في المحافظات الحدودية التي تحتاج إلى دعم مؤسسي وتنموي متكامل.

أوضح «العماري» أن انتخابات المحليات تُعد ركيزة أساسية لتفعيل اللامركزية، وتمكين المواطنين من المشاركة المباشرة في متابعة المشروعات الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى ضرورة وجود مجالس محلية قوية وقادرة على نقل احتياجات المواطنين بدقة، ومتابعة تنفيذ خطط التنمية على أرض الواقع.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الاعتماد بشكل أكبر على الشباب والكوادر الشابة المؤهلة، مؤكدًا أن تمكين الشباب من العمل المحلي يعزز روح الانتماء والمسؤولية، ويدعم الاستفادة من أفكارهم ورؤاهم في مواجهة التحديات التنموية التي تواجه المحافظة.

كما شدد على أهمية إعداد برامج تدريب وتأهيل للشباب الراغبين في خوض انتخابات المحليات، لضمان وجود عناصر قادرة على أداء دورها الرقابي والخدمي بكفاءة.

وأشار النائب إلى أن الإسراع بإجراء انتخابات المحليات يعكس حرص القيادة السياسية على استكمال مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية، مؤكدًا أن شمال سيناء تمتلك طاقات شبابية واعدة قادرة على الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

واختتم «العماري» تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع القوى الوطنية، ودعم الشباب وتمكينهم من تحمل المسؤولية، بما يحقق تطلعات أبناء شمال سيناء نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.