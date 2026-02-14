التاريخ يعيد نفسه: تعليق لابورتا بعد خسارة برشلونة برباعية أمام أتليتكو

أصدر خوان لابورتا الرئيس المستقيل من رئاسة نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا على منصة X حول مباراة البارسا في كأس ديل راي ضد أتلتيكو مدريد.

وتلقي فريق برشلونة خسارة فادحة برباعية نظيفة أمام نظيره فريق أتليتكو مدريد فى المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات كأس ديل راي.

وبحسب الصحفي الموثوق فاربريزو رومانو فلقد جاء بيان لابورتا على النحو التالي:

واجهنا سلسلة من المحن، من ملعب في ظروف فقيرة إلى هدف غير مسموح به خطأ منعنا من بدء عودة لا تزال ممكنة في ساق العودة.

فيما يتعلق بالهدف غير المسموح به خطأ لباو كوبارسي، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه. لا شيء بريء. لهذا السبب يجب أن نحارب ضد كل شيء وكل شخص.

استقالة لابورتا

كان خوان لابورتا قدم استقالته من منصب رئيس نادي برشلونة بهدف الترشح للانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة، وفق لوائح النادي استعدادا للترشح من جدي على المنصب

ووفق التقارير الصحفية الإسبانية فإنه قد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاستقالة خلال الاجتماع العادي لمجلس الإدارة الذي عُقد اليوم الاثنين، والذي تم خلاله الإعلان رسميًا عن الدعوة لإجراء الانتخابات.

وبالتزامن مع استقالة لابورتا، أنهى أيضًا عدد من أعضاء المجلس الحالي مهامهم من أجل المشاركة في العملية الانتخابية.

وتقام انتخابات نادي برشلونة يوم 15 مارس المقبل.

واستقال بجانب الرئيس لابورتا، أعضاء مجلس الإدارة وهم :

‏- إلينا فورت

‏- رافاييل إسكوديرو

‏- فيران أوليفر

‏- جوسيب ماريا ألبرت

‏- تشافيير بارباني

‏- ميكيل كامبس

‏- أوريلي ماس

‏- تشافي بويغ

‏- جوان سولير