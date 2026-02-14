ليفاندوفسكي يقترب من حسم مستقبله بعد نهاية رحلته مع برشلونة

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن عائلة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أبلغت وكيل أعماله بيني زاهافي بترتيب أولويات المرحلة المقبلة، تمهيدًا لحسم وجهته بعد 30 يونيو القادم، في ظل تزايد العروض المقدمة له قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير، فإن مهاجم نادي برشلونة يعتزم اتخاذ قراره النهائي خلال شهر أبريل، بعدما ألمح في وقت سابق إلى اقتراب حسم مستقبله.

ويبرز اسم شيكاغو فاير الأمريكي كأحد الأندية المهتمة بضمه، مع وجود مزايا مالية ورياضية قد تعزز فرص انتقاله إلى الدوري الأمريكي، غير أن الموقف يبقى مرتبطًا أيضًا بخطة برشلونة وعرضه المنتظر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية الدوري الأمريكي تواجه تحديات في استقطاب نجوم الصف الأول من أوروبا مؤخرًا، في ظل الجاذبية المالية الكبيرة التي يوفرها الدوري السعودي.

وفي السياق ذاته، أوضحت آنا ليفاندوفسكا، زوجة اللاعب، أن الانتقال إلى السعودية لا يتماشى مع نمط الحياة الذي تفضله العائلة، مؤكدة أن زوجها لن يعود إلى ألمانيا، كما لن يستمر في إسبانيا إلا بقميص برشلونة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن ليفاندوفسكي طلب مهلة إضافية قبل اتخاذ قراره النهائي، علمًا بأنه خاض 26 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها 13 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.