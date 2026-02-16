مسلسلات رمضان 2026.. تعرف على شخصيات مسلسل سوا سوا

روجت قناة mbc مصر الفضائية، لمسلسل سوا سوا، للفنان أحمد مالك، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026.

وكشفت قناة mbc مصر الفضائية، عن شخصيات مسلسل سوا سوا، فيجسد أحمد مالك شخصية «إبراهيم»، هدى المفتي «أحلام»، خالد كمال «فوزي»، حسني شتا «أمير ».

أغنية مسلسل سوا سوا

طرحت فضائية “mbc مصر”، الأغنية الدعائية لمسلسل “سوا سوا”، من غناء الفنان بهاء سلطان، والمقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2026.

ويتكوّن مسلسل "سوا سوا" من 15 حلقة؛ ما يجعله من الأعمال المكثفة التي تعتمد على إيقاع سريع وأحداث مركزة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج صباح إخوان صادق الصباح.

أبطال مسلسل سوا سوا

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي، كل من: نهى عابدين، خالد كمال، أحمد عبد الحميد، حسني شتا، عبد العزيز مخيون، فتوح أحمد، شريف الدسوقي، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين.

العمل يقدم معالجة اجتماعية إنسانية قريبة من الجمهور، خاصة مع وجود كتيبة تمثيلية متنوعة تجمع بين الخبرة والشباب؛ وهو ما يفتح الباب أمام حالة درامية متوازنة تجمع بين العمق والواقعية.