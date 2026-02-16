قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مخططات إسرائيلية تهدف لتعزيز سيادتها على القدس وطمس حدود الخط الأخضر

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية
رنا عبد الرحمن

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت، ولأول مرة منذ عام 1967 بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الشطر الشرقي من المدينة، على توسيع حدود بلدية القدس.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المخطط يعني توصيل وإيصال مستوطنات قائمة على أراضي الفلسطينيين داخل القدس وربطها بمستوطنات أخرى في الضفة الغربية.

وبينت أبو شمسية أنه في السابق كان الحديث يدور حول شق طرق التفافية أو إقامة جسور وتعبيد طرق لربط المستوطنات بين الضفة الغربية والقدس المحتلة، أما اليوم فالمخطط يتجاوز ذلك إلى توسيع حدود بلدية القدس نفسها.

وأشارت إلى أن المخطط يتضمن ربط مستوطنة "نيفيه يعقوب" المعروفة عربياً باسم "النبي يعقوب"، الواقعة في القدس المحتلة، مع مستوطنة "آدام" أو "جيبع بنيامين" المقامة في الضفة الغربية، عبر شق طرق التفافية وامتدادات طرق مخصصة فقط للمستوطنين لربط المستوطنتين.

وتابعت، أنّ أن هذه التوسعة ستشمل بناء وحدات استيطانية تستقطب آلاف المستوطنين، موضحة أن الحديث يدور عن فئة "الحريديم"، حيث سيتم تخصيص هذه المستوطنة لهم.

ولفتت إلى أنه سيتم توصيفها وفق القانون والمصطلحات الإسرائيلية كمستوطنة أو حي من أحياء مدينة القدس، رغم أن جزءاً منها يقع في مستوطنة "آدام" داخل الضفة الغربية، والجزء الآخر في القدس المحتلة، في حين تعتبر القرارات الدولية والقانون الدولي المستوطنات داخل القدس الشرقية مخالفة للقوانين.

وأكدت أن إسرائيل أعلنت توسيع مساحة بلدية القدس، التي كانت تقدر منذ عام 1967 بنحو 126 كيلومتراً، لتشمل بناء وحدات استيطانية جديدة داخل المدينة.

https://www.youtube.com/shorts/6zQ6_aLbhbU

القدس اسرائيل محتلة مستوطنة القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان

البحوث الإسلامية يشارك في فعاليات يوم توعوي لمواجهة الإدمان بجامعة قناة السويس

مفتي الجمهورية خلال لقائه الوفد السعودي

مفتي الجمهورية يستقبل مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية للتهنئة بشهر رمضان

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد