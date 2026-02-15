وزيرة الإسكان تؤكد أهمية وضع خطط تسويقية مبتكرة للمشروعات بالمدن الجديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة توريك، لمتابعة موقف المبيعات وخطط تسويق عدد من المشروعات التابعة للوزارة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة.

وقد حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة والهيئة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة معدلات التسويق ونسب الإقبال على المشروعات المطروحة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الترويج للمشروعات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وتحقيق أعلى عائد استثماري.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية وضع خطط تسويقية مبتكرة تستهدف شرائح متنوعة من العملاء، وتنظيم حملات ترويجية فعّالة تتماشى مع حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة، مشددة على ضرورة المتابعة الدورية لتقييم الحملات ومؤشرات الأداء الخاصة بالتسويق والمبيعات.

وتناول الاجتماع، موقف المشروعات بمدينة الشيخ زايد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، كما تم استعراض موقف مبيعات المشروعات بمدينة العلمين الجديدة ومارينا والقاهرة الجديدة ومدينة ٦ أكتوبر.

وفي هذا الإطار أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا بين كافة الجهات لضمان تحقيق المستهدفات من المشروعات التي يتم تنفيذها، ودعم جهود الدولة في تنمية وتعمير المدن الجديدة.