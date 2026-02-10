قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
رياضة

تفوق فردي وجماعي.. تريزيجيه في القمة وبيراميدز الأقوى هجوميًا

محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
منتصر الرفاعي

كشفت شبكة «سوفا سكور» العالمية عن قائمة أفضل لاعبي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، وقبل الأخيرة في المسابقة القارية.

تفوق أهلاوي وبصمة مصرية واضحة

وحافظ محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، على صدارة ترتيب أفضل لاعبي دور المجموعات بعدما حصل على تقييم 7.70 من 10 متفوقًا على دجيجي ديارا حارس مرمى يانج أفريكانز التنزاني، الذي حل ثانيًا بتقييم 7.62، بينما جاء أحمد عاطف «قطة» لاعب بيراميدز في المركز الثالث بتقييم 7.54.

حراس ولاعبون في سباق التميز

واحتل أحمد رضا حارس مرمى الجيش الملكي المغربي، المرتبة الرابعة بتقييم 7.53، فيما جاء نجولو تراوري، لاعب الملعب المالي، خامسًا بتقييم 7.48، ليؤكد الحضور القوي لحراس المرمى ولاعبي الوسط في سباق الأفضلية خلال دور المجموعات.

صراع التأهل يشتعل قبل الجولة الأخيرة

وشهدت الجولة الخامسة من دور المجموعات ملامح أوضح لصراع القمة بعدما حسمت ثلاث بطاقات تأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، فيما تأجل حسم خمس بطاقات أخرى إلى الجولة الختامية، التي تُنذر بمواجهات مثيرة وحسابات معقدة بين الفرق المتنافسة.

الأهلي وبيراميدز والملعب المالي أول المتأهلين

وكانت أندية الأهلي وبيراميدز والملعب المالي أول من ضمنوا التأهل إلى دور الثمانية، بعد حفاظهم على سجلاتهم خالية من الهزائم حتى الآن، في تأكيد واضح على جاهزيتهم للمنافسة في الأدوار الإقصائية.

بيراميدز الأقوى هجوميًا ودفاعيًا

وواصل بيراميدز فرض نفسه كأحد أبرز المرشحين للقب، بعدما تصدر قائمة أقوى هجوم في البطولة برصيد 11 هدفًا، متقدمًا على الأهلي والهلال السوداني بـ8 أهداف لكل منهما كما يعد الفريق السماوي الأكثر حصدًا للنقاط بـ13 نقطة يليه الملعب المالي بـ11 نقطة ثم الأهلي بـ9 نقاط فيما تقاسم بيراميدز والملعب المالي لقب أقوى دفاع بعد استقبال هدف وحيد لكل منهما.

تريزيجيه الأهلي دوري ابطال افريقيا بيراميدز

