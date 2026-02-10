تفوق فردي وجماعي.. تريزيجيه في القمة وبيراميدز الأقوى هجوميًا

كشفت شبكة «سوفا سكور» العالمية عن قائمة أفضل لاعبي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب إسدال الستار على منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، وقبل الأخيرة في المسابقة القارية.

تفوق أهلاوي وبصمة مصرية واضحة

وحافظ محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي، على صدارة ترتيب أفضل لاعبي دور المجموعات بعدما حصل على تقييم 7.70 من 10 متفوقًا على دجيجي ديارا حارس مرمى يانج أفريكانز التنزاني، الذي حل ثانيًا بتقييم 7.62، بينما جاء أحمد عاطف «قطة» لاعب بيراميدز في المركز الثالث بتقييم 7.54.

حراس ولاعبون في سباق التميز

واحتل أحمد رضا حارس مرمى الجيش الملكي المغربي، المرتبة الرابعة بتقييم 7.53، فيما جاء نجولو تراوري، لاعب الملعب المالي، خامسًا بتقييم 7.48، ليؤكد الحضور القوي لحراس المرمى ولاعبي الوسط في سباق الأفضلية خلال دور المجموعات.

صراع التأهل يشتعل قبل الجولة الأخيرة

وشهدت الجولة الخامسة من دور المجموعات ملامح أوضح لصراع القمة بعدما حسمت ثلاث بطاقات تأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، فيما تأجل حسم خمس بطاقات أخرى إلى الجولة الختامية، التي تُنذر بمواجهات مثيرة وحسابات معقدة بين الفرق المتنافسة.

الأهلي وبيراميدز والملعب المالي أول المتأهلين

وكانت أندية الأهلي وبيراميدز والملعب المالي أول من ضمنوا التأهل إلى دور الثمانية، بعد حفاظهم على سجلاتهم خالية من الهزائم حتى الآن، في تأكيد واضح على جاهزيتهم للمنافسة في الأدوار الإقصائية.

بيراميدز الأقوى هجوميًا ودفاعيًا

وواصل بيراميدز فرض نفسه كأحد أبرز المرشحين للقب، بعدما تصدر قائمة أقوى هجوم في البطولة برصيد 11 هدفًا، متقدمًا على الأهلي والهلال السوداني بـ8 أهداف لكل منهما كما يعد الفريق السماوي الأكثر حصدًا للنقاط بـ13 نقطة يليه الملعب المالي بـ11 نقطة ثم الأهلي بـ9 نقاط فيما تقاسم بيراميدز والملعب المالي لقب أقوى دفاع بعد استقبال هدف وحيد لكل منهما.