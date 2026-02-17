"بحوث الصحة الحيوانية" يتحول إلى مرجع دولي ببروتوكول تعاون مع "إيجاك"

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقيع معهد بحوث الصحة الحيوانية بروتوكول تعاون موسع مع المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، بهدف تعزيز نظم الجودة في المواصفات القياسية الدولية للاختبار والمعايرة ومنح اختبارات الكفاءة ونظم الأمن والأمان الحيوي والعترات المرجعية وسلامة الغذاء.

يأتي ذلك في خطوة نوعية لتعزيز الريادة الإقليمية والدولية للمختبرات المصرية، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقع بروتوكول التعاون الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، مع المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، حيث يمثل هذا التعاون نقلة استراتيجية تتجاوز الاعتمادات الخاصة بمعامل المعهد.

وقالت مدير المعهد، انه وفقا لهذا التعاون، يتم اعتماد معامل المعهد وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025، فضلا عن اعتماد اختبارات الكفاءة الفنية (ISO/IEC 17043)، بتحويل المعهد إلى مرجع دولي ومنظم لبرامج كفاءة المختبرات الأخرى، مما يعزز الثقة في النتائج المعملية محلياً ودولياً، فضلا عن تطبيق نظام إدارة الجودة (ISO 9001) من خلال حوكمة العمل الإداري والمؤسسي داخل المعهد وفروعه لضمان سرعة ودقة الخدمات المقدمة.

وأضافت عيد أن ذلك يضمن أيضا تطوير القدرات البشرية، بحيث يتم تأهيل الكوادر الفنية على أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً لمواكبة التحديات الصحية الناشئة.

وأكدت مدير المعهد، أن الهدف الأسمى من هذا التوسع هو دعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تساهم هذه الاعتمادات في ضمان قبول نتائج تقارير المعهد في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للمنتجات ذات الأصل الحيواني، إضافة الى توفير آليات فحص فائقة الدقة للواردات الغذائية لضمان سلامة المستهلك المصري.

من جانبه، أشاد المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي لـ (EGAC)، بالبنية التحتية المتطورة والكفاءات البشرية التي يمتلكها معهد بحوث الصحة الحيوانية، مؤكداً أن المعهد بات يضاهي المختبرات العالمية، وأن المجلس سيوفر كافة سبل الدعم الفني لاستدامة هذا التميز المؤسسي.

يُذكر أن معهد بحوث الصحة الحيوانية يمثل حائط الصد الأول للدولة المصرية ضد الأمراض الوبائية والمشتركة، ويأتي هذا البروتوكول كجزء من رؤية شاملة لتطوير المنظومة البحثية لتوافق أعلى معايير الجودة العالمية.