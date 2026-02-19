روبيو يتوجه لإسرائيل لمناقشة إيران.. وتعزيزات أمريكية جاهزة للانتشار في مارس

ذكرت رويترز نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن السيناتور الأمريكي ماركو روبيو سيتوجه إلى إسرائيل نهاية فبراير للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك لمناقشة ملف إيران والتطورات الأخيرة في المنطقة، وذلك وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

تعزيز الوجود العسكري

وأشار المسؤول إلى أن القوات الأمريكية المشاركة في تعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط من المتوقع أن تكون جاهزة للانتشار بحلول شهر مارس، في إطار خطط واشنطن لدعم الاستقرار والردع.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة، وذلك بعد المحادثات التي جرت في جنيف يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى الموازنة بين الجهود الدبلوماسية والتحركات العسكرية لمنع تصعيد التوترات في المنطقة.