مراسل "القاهرة الإخبارية": واشنطن تدرس خياراتها بهدوء مع إيران وتبقي كل الاحتمالات مفتوحة

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الإدارة الأمريكية لا تزال تتخذ موقفًا متحفظًا بشأن التطورات الأخيرة المرتبطة بمفاوضات إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن تفضل الصمت في هذه المرحلة لدراسة خياراتها بهدوء.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض التسريبات الصحفية، نقلًا عن موقع أكسيوس، تشير إلى احتمالية اندلاع حرب شاملة أو حملة عسكرية أمريكية-إسرائيلية مشتركة، مع استمرار الترقب لمواقف رسمية تؤكد أو تنفي هذه التوقعات.

وأشار جبر إلى أن الخطاب الرسمي الأمريكي لا يزال يركز على ضرورة التمسك بالخيار الدبلوماسي، مع إبقاء جميع الخيارات العسكرية متاحة، متابعًا أن الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين التفاوض مع إيران وفرض ردع محتمل، دون الإقدام على إعلان الحرب بشكل مباشر.

وأوضح أن الهدف من هذا الموقف هو منع استغلال الجانب الإيراني لأي تراجع أمريكي في التفاوض، مع إبقاء الضغط السياسي والعسكري قائمًا في الوقت ذاته.

وتابع جبر أن الإدارة الأمريكية تتخذ موقفًا "منتصف الطريق" بين الحرب والدبلوماسية، مؤكدًا أن واشنطن لا ترغب في استبعاد أي خيار، سواء كان سلمياً أو عسكرياً، بينما تحافظ على استعدادها لمختلف السيناريوهات المحتملة.

وأكد أن هذه السياسة تهدف إلى إرسال إشارات حازمة لإيران دون حرق جميع الخيارات، في انتظار أي تطورات قد تستدعي موقفًا أكثر وضوحًا في الأسابيع القادمة.