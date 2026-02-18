استعدادًا لهجوم مشترك ضد إيران .. إسرائيل ترفع حالة التأهب وتعزز تهيؤها العسكري

أفاد مصدران إسرائيليان بأن تل أبيب رفعت مستوى التأهب وعززت استعداداتها العسكرية في ظل مؤشرات متزايدة على احتمال تنفيذ هجوم مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران خلال الأيام المقبلة، بحسب CNN.

ووفقاً للمصدرين، أحدهما مسؤول عسكري، تبدي إسرائيل منذ أسابيع تشككاً في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسارعت إلى تسريع تخطيطها العملياتي والدفاعي رغم ما أُعلن عن إحراز تقدم في الجولة الثانية من المحادثات، الثلاثاء.

وأشار أحد المصدرين إلى أن الهجوم المحتمل، في حال صدور تفويض به من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يُتوقع أن يتجاوز في نطاقه الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو، وسيشمل ضربات منسقة تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل معاً. وأضاف المصدران أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد هذا الأسبوع عدة مشاورات أمنية خاصة لتقييم مستوى الجاهزية والتنسيق.

وقال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلين: "نحن أقرب بكثير مما كنا عليه سابقاً إلى هجوم". وأضاف في حديث للقناة 12 الإسرائيلية: "كنتُ قد شاركت في مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع الماضي، لكنني سأفكر مرتين قبل السفر هذا الأسبوع".