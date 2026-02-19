قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحقيق أممي: أفعال الدعم السريع في الفاشر تشير إلى علامات إبادة جماعية
عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله
نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن حول تطورات الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يدًا بيد من أول يوم.. محافظ الغربية ونواب الشعب على قلب واحد لخدمة المواطن

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر ديوان عام المحافظة، في أول لقاء رسمي عقب توليه مهام منصبه، وذلك في اجتماع موسع خُصص لبحث الملفات الخدمية والتنموية ومشكلات الدوائر، ووضع آليات واضحة للتعامل الفوري مع احتياجات المواطنين، بما يعكس رؤية جديدة تقوم على التنسيق الكامل والعمل المشترك.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي مستهل اللقاء، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن خالص تهانيهم للمحافظ بمناسبة توليه المسؤولية، مؤكدين دعمهم الكامل للجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة، واستعدادهم للتعاون الوثيق من أجل تلبية مطالب أبناء المحافظة وتحقيق تطلعاتهم في تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة اتسمت بالوضوح والصراحة، تناولت عددًا من الملفات الحيوية، من بينها تطوير العملية التعليمية، واستكمال مشروعات الطرق والرصف، ورفع كفاءة المنظومة الصحية، ومتابعة ملفات الإسكان، والزراعة والري، والتضامن الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والبيئة، ومحو الأمية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من القرى المنتجة، ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، والتعامل مع ملف العشوائيات، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أملاك الدولة، ومتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن مناقشة عدد من المشكلات اليومية التي تمس المواطنين بشكل مباشر ووضع حلول تنفيذية محددة لها.

تحرك تنفيذي 

وأكد محافظ الغربية أن المرحلة المقبلة ستشهد آلية عمل مختلفة تقوم على المتابعة الدقيقة، وتحديد أولويات واضحة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن التواصل المنتظم مع نواب الشعب يمثل ركيزة أساسية لضمان وصول صوت المواطن الحقيقي إلى متخذ القرار.

وأكد المحافظ أن الجميع أمام مسؤولية مشتركة، وأن كل الأطراف شركاء في خدمة أبناء الغربية، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك فصل بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية، بل سيكون هناك تنسيق دائم وتكامل في الأدوار، بهدف واحد يتمثل في تحقيق نقلة نوعية حقيقية يشعر بها المواطن في الشارع، سواء في مستوى الخدمات أو المشروعات أو الأداء العام.

ردع مخالفين 

وأضاف أن المحافظة ستعمل وفق خطة متكاملة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، مع مراجعة معدلات الإنجاز بصورة دورية، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب عملًا جادًا وسرعة في الأداء وانحيازًا كاملًا لمصلحة المواطن.

حل مشكلات المواطنين 

كما أعلن المحافظ عن عقد لقاء أسبوعي دوري وبصفة منتظمة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه، واستعراض الموقف التنفيذي للملفات المطروحة، بما يضمن استمرارية التواصل وتوحيد الجهود لخدمة أهالي عروس الدلتا.

اخبار محافظة الغربية لقاء أعضاء مجلس النواب الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد