أطباق صحية ومشبعة .. سحور أول يوم رمضان 2026

مع سحور أول يوم رمضان2026، تستعد الأمهات لتحضير سحور صحي ومشبع يساعد على تحمل عدد ساعات الصيام خلال نهار رمضان ابتداءً من غد الخميس، وهناك العديد من أفكار السحور المختلفة التي يمكنك التنويع فيها خلال ليالي رمضان وتقديم سحور شهي وصحي في نفس الوقت.

سحور أول يوم رمضان 2026

يمكنك إعداد سحور صحي ومشبع في أول ليالي رمضان اليوم،، إليكي بعض الأفكار

سحور صحي ومشبع

طبق فول مدمس بزيت الزيتون والليمون والكمون

طبق جبنة بالطماطم وزيت الزيتون

بيض مسلوق أو أومليت

بطاطس مهروسة أو محمرة “ حسب الرغبة”

سلطة خضراء أو شرائح خيار وفلفل رومي أخضر

نصائح في أول سحور رمضان 2026

الابتعاد بشكل تام عن السكريات والحلويات

تناول كمية كافية من الماء على السحور لترطيب الجسم خلال الصيام

الحرص على إضافة مصادر متنوعة لمضادات الأكسدة

جعل التمر ضمن وجبة السحور الأساسية

الابتعاد عن الكافيين حيث أنه يؤدي إلى جفاف السوائل من الجسم

تجنب تناول الموالح خلال وجبة السحور لعدم الشعور بالعطش

تجنب تناول أكلات دسمة وثقيلة على المعدة وصعبة الهضم حتى لا تصاب بعسر هضم وانتفاخات وألام القولون خلال الصيام

ما هو أفضل سحور صحي؟

اختر الأطعمة التي تهضم بسهولة عند السحور، كما أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتين والألياف ستبقيك نشيطًا طوال اليوم.

الوجبات الغنية بالكربوهيدرات المعقدة هي الشوفان وخبز القمح الكامل والحبوب التي توفر طاقة طويلة الأمد. تساعدك البروتينات في منتجات الألبان والبقوليات والمكسرات على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

تناول الأطعمة الغنية بالسوائل والفواكه والزبادي والخضروات والسوائل مثل الماء والعصائر غير المحلاة.

تجنب الوجبات الغنية بالسكر والقهوة والشاي.