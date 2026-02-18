قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
الصومال أمام مجلس الأمن: العملية الإنسانية في غزة تواجه ضغوطا هائلة
مجلس السلام يتجه لإقرار قواعد عمله .. وإسرائيل تمتنع عن التمويل
أرسنال يتقدم بهدف في الشوط الأول على وولفرهامبتون بالبريميرليج
فدية الصيام 30 جنيها.. هل تسقط عن غير القادرين ماديًا؟ | الإفتاء تجيب
خدمات

أطباق صحية ومشبعة .. سحور أول يوم رمضان 2026

سحور اول يوم رمضان
سحور اول يوم رمضان
رشا عوني

مع سحور أول يوم رمضان2026، تستعد الأمهات لتحضير سحور صحي ومشبع يساعد على تحمل عدد ساعات الصيام خلال نهار رمضان ابتداءً من غد الخميس، وهناك العديد من أفكار السحور المختلفة التي يمكنك التنويع فيها خلال ليالي رمضان وتقديم سحور شهي وصحي في نفس الوقت.

5 نماذج لوجبات سحور صحي - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

سحور أول يوم رمضان 2026

يمكنك إعداد سحور صحي ومشبع في أول ليالي رمضان اليوم،، إليكي بعض الأفكار

سحور صحي ومشبع

  • طبق فول مدمس بزيت الزيتون والليمون والكمون
  • طبق جبنة بالطماطم وزيت الزيتون
  • بيض مسلوق أو أومليت
  • بطاطس مهروسة أو محمرة “ حسب الرغبة” 
  • سلطة خضراء أو شرائح خيار وفلفل رومي أخضر
أفضل سحور في رمضان | تطبيق رشاقة

نصائح في أول سحور رمضان 2026

  • الابتعاد بشكل تام عن السكريات والحلويات
  • تناول كمية كافية من الماء على السحور لترطيب الجسم خلال الصيام
  • الحرص على إضافة مصادر متنوعة لمضادات الأكسدة
  • جعل التمر ضمن وجبة السحور الأساسية
  • الابتعاد عن الكافيين حيث أنه يؤدي إلى جفاف السوائل من الجسم
  • تجنب تناول الموالح خلال وجبة السحور لعدم الشعور بالعطش
  • تجنب تناول أكلات دسمة وثقيلة على المعدة وصعبة الهضم حتى لا تصاب بعسر هضم وانتفاخات وألام القولون خلال الصيام

ما هو أفضل سحور صحي؟

اختر الأطعمة التي تهضم بسهولة عند السحور، كما أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتين والألياف ستبقيك نشيطًا طوال اليوم.

الوجبات الغنية بالكربوهيدرات المعقدة هي الشوفان وخبز القمح الكامل والحبوب التي توفر طاقة طويلة الأمد. تساعدك البروتينات في منتجات الألبان والبقوليات والمكسرات على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

تناول الأطعمة الغنية بالسوائل والفواكه والزبادي والخضروات والسوائل مثل الماء والعصائر غير المحلاة.

تجنب الوجبات الغنية بالسكر والقهوة والشاي.

