قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل رمضان.. محاضر تموينية على المخابز والأسواق بدمياط
إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال 6 ساعات.. الدفاع المدني السوري ينقذ طفلا سقط في بئر بعمق 30 مترا

لحظه إنقاذ الطفل
لحظه إنقاذ الطفل
هاجر رزق

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري من إنقاذ طفل سقط في بئر قرب مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، بعمق يقارب 30 متراً وقطر يبلغ نحو 35 سنتيمتراً، وذلك بعد جهود متواصلة استمرت أكثر من ست ساعات، بحسب وسائل إعلام محلية.

 و انطلقت فرق متخصصة من الدفاع المدني السوري في حلب وإدلب للمشاركة في عملية إنقاذ الطفل عبد الرزاق سلوم جبير، الذي سقط في بئر بحي الإسكندرية بمدينة الطبقة بريف الرقة.

و تزودت الفرق بمعدات حفر وكاميرات فحص، و أبقت الفرق على تزويد الطفل بالأوكسجين والتواصل معه، بالتوازي مع أعمال حفر جانبي للوصول إليه بأسرع وقت ممكن، و تم نقل الطفل إلى مشفى الطبقة بريف الرقة الغربي، عقب عملية الإنقاذ، و هو بصحة جيدة.

الدفاع المدني إنقاذ طفل بئر إنقاذ الطفل عبد الرزاق سلوم جبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

ترشيحاتنا

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق

دروس التراويح 2026.. رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الصيام ممارسة تطبيقية للإحسان

بالصور

نوع توابل شهير يحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية.. ضعه على طعامك في رمضان

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب

هنتسحر إيه النهاردة .. تشكيلة من 3 أكلات | هتشبع وتمنع العطش

سحور رمضان
سحور رمضان
سحور رمضان

بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد