خلال 6 ساعات.. الدفاع المدني السوري ينقذ طفلا سقط في بئر بعمق 30 مترا

تمكنت فرق الدفاع المدني السوري من إنقاذ طفل سقط في بئر قرب مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، بعمق يقارب 30 متراً وقطر يبلغ نحو 35 سنتيمتراً، وذلك بعد جهود متواصلة استمرت أكثر من ست ساعات، بحسب وسائل إعلام محلية.

و انطلقت فرق متخصصة من الدفاع المدني السوري في حلب وإدلب للمشاركة في عملية إنقاذ الطفل عبد الرزاق سلوم جبير، الذي سقط في بئر بحي الإسكندرية بمدينة الطبقة بريف الرقة.

و تزودت الفرق بمعدات حفر وكاميرات فحص، و أبقت الفرق على تزويد الطفل بالأوكسجين والتواصل معه، بالتوازي مع أعمال حفر جانبي للوصول إليه بأسرع وقت ممكن، و تم نقل الطفل إلى مشفى الطبقة بريف الرقة الغربي، عقب عملية الإنقاذ، و هو بصحة جيدة.