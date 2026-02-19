قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من رحاب السيد البدوي.. محافظ الغربية يؤدي أول صلاة تراويح ويبعث رسالة محبة إلى كل بيت

أدى اللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد، محافظ الغربية، أول صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك من داخل رحاب مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة، في أجواء روحانية عامرة بالإيمان، مؤكدًا أن هذه اللحظات الإيمانية الخالصة تعكس روح التلاحم التي تجمع أبناء الغربية قيادةً وشعبًا في شهر الرحمة والمغفرة، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبدة، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام، والأستاذ خالد حامد العرفي السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

صلاة التراويح 

وقد حرص المحافظ على التواجد بين المواطنين في المسجد الأحمدي، أحد أعرق وأطهر بقاع عروس الدلتا، حيث استقبله الأهالي بحفاوة بالغة، وقدم عدد من أبناء المحافظة الورود تعبيرًا عن تقديرهم واعتزازهم بهذه اللفتة التي تعكس القرب الحقيقي بين المسؤول والمواطن، في مشهد ساده الود والاحترام وروح الأسرة الواحدة.

وعقب أداء الصلاة، تقدم محافظ الغربية بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى أبناء الشعب المصري عامة وأهالي محافظة الغربية خاصة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار ومزيد من التقدم والرخاء.

وأكد المحافظ في تصريحاته أن شهر رمضان يمثل فرصة حقيقية لتعزيز قيم التكافل والتراحم والتكاتف بين أبناء المجتمع، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية حريصة على تكثيف جهودها خلال الشهر الكريم لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومواصلة العمل الميداني لمتابعة الأسواق والمنافذ، بما يحقق الاستقرار ويحافظ على حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف أن وجوده بين الأهالي في أولى ليالي الشهر الفضيل رسالة واضحة بأن المحافظة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وأن التواصل المباشر مع الناس سيظل نهجًا ثابتًا، مؤكدًا أن الغربية ستظل نموذجًا في التلاحم الوطني وروح المحبة التي تميز أبناءها في كل المناسبات الدينية والوطنية.

واختتم المحافظ كلمته بدعاء صادق أن يحفظ الله مصر وأهلها، وأن يديم على محافظة الغربية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يكون شهر رمضان المبارك شهر خير وبركة على الجميع، مؤكدًا أن ما يجمع أبناء الغربية من محبة وإخلاص هو الأساس الحقيقي لمسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

