القبض على المتهم بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/11/2025 تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإكتشافه كسر الزجاج الجانبى الخلفى الخاص بالسيارة التى كان يستقلها "ملك صديقه" وسرقة بعض المتعلقات الشخصية من داخلها حال تواجدها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور (عاطل

"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





