الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الزملوط: تطوير مدخل مدينة مرسي مطروح ليليق بالطبيعة السياحية

محافظ مطروح خلال الجولة
محافظ مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح  الجديد  بسرعة  تسوية مدخل المدينة من الكيلو 1 إلى الكيلو 8  اتجاه طريق مطروح -إسكندرية.وتغطية الجزيرة الوسطى بالإنترلوك ،بما يليق كمدخل للمدينة السياحية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية المنفذة للمشروع .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ مطروح  اليوم الخميس   يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة ، 

واشار الى ضرورة  متابعة إنتهاء كل القطاعات من أعمالها والإجراءات واالاعتمادات المالية اللازمة قبل بدء استكمال أعمال التطوير عقب انتهاء موسم الصيف القادم استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لخطة المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات أو مغالاة في أسعار السلع، تم تنفيذ حملة رقابية موسعة بمدينة مرسى مطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، والكهرباء، وإدارة البيئة والتراخيص، حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد (3) محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومحضر آخر خاص بسلامة الغذاء لتتبع صلاحية منتهية لبعض المنتجات.

كما تم توجيه (11) إنذارًا للمنشآت المخالفة، شملت عدم الالتزام بالتأمين على العاملين، واستكمال ترخيص مزاولة النشاط، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الصحية المعتمدة.

كما تم خلال الحملة إعدام كمية (26) كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وتواصل محافظة مطروح جهودها خلال الفترة المقبلة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية الصحة العامة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مدخل المدينة

