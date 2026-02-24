قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سبب زيادة الخلافات الأسرية في شهر رمضان.. استشاري يوضح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تعد الخلافات الأسرية من القضايا الشائعة التي تتفاقم خلال شهر رمضان، حيث يشهد الكثير من الأزواج والعائلات تصاعدًا في مستوى العصبية والصراعات.

 السؤال المطروح دائمًا هو: هل الصيام هو السبب في هذه العصبية؟ 

في هذا التقرير، نستعرض أسباب زيادة الخلافات الأسرية في رمضان، ونوضح دور الصيام في تفاقم هذه المشكلات.

الصيام ليس السبب المباشر

أكد استشاري العلاقات الأسرية تامر شلبي خلال مداخلته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أن شهر رمضان لا يُعد سببًا مباشرًا في زيادة الخلافات الأسرية.

 وأوضح أن شهر رمضان يُعتبر بمثابة "كاشف" للمشاكل والضغوط النفسية المترسبة بين الأزواج، وذلك بسبب التراكمات النفسية والمشاكل غير المحلولة التي تتفاقم في هذا الشهر الكريم.

أسباب رئيسية للخلافات الأسرية في رمضان

1. الضغوط النفسية والجسدية

قبل دخول شهر رمضان، تتراكم العديد من الضغوط النفسية سواء في العمل أو الحياة اليومية.

ومع حلول الشهر الكريم، يشعر بعض الأفراد بزيادة هذه الضغوط بسبب التحديات الجديدة التي يفرضها الصيام.

يؤثر الصيام على مستويات التركيز والقدرة على التحمل، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للتوتر والاحتكاك مع الآخرين، خاصة في الساعات التي تسبق الإفطار.

2. الضغط النفسي الناتج عن الأعمال المنزلية

تزداد المهام اليومية في رمضان، مثل تحضير الإفطار، تنظيف المنزل، والعزومات. هذه المهام قد تسبب شعورًا بالإرهاق والضغط على أحد الزوجين، مما يؤدي إلى وقوع الخلافات إذا لم يكن هناك توزيع مناسب للأعباء.

3. عدم التقدير المتبادل

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للخلافات هو عدم التقدير لكل طرف لما يتحمله الآخر من أعباء. قد يشعر أحد الطرفين أنه يتحمل المسؤولية بمفرده سواء في إدارة المنزل أو في العمل، مما يخلق نوعًا من الغضب المكبوت يؤدي إلى الخلافات.

التوصيات لتقليل الخلافات الأسرية في رمضان

1. التفاهم والتقدير المتبادل

الحل يكمن في تعزيز التفاهم والتقدير المتبادل بين الزوجين. يجب أن يتفهم كل طرف حجم التحديات التي يواجهها الآخر، سواء كانت نفسية أو جسدية.

2. الابتعاد عن النقاشات الحادة

ينصح تامر شلبي بالابتعاد عن النقاشات الحادة فور الشعور بفقدان السيطرة على الأعصاب. مغادرة المكان لفترة قصيرة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتخفيف التوتر والابتعاد عن النزاعات.

3. الاحتياطات قبل الإفطار

الساعة الأخيرة قبل الإفطار هي من أكثر الأوقات الحساسة في رمضان، لذا يجب تقليل الاحتكاك بين أفراد الأسرة لتجنب الخلافات.

تأثير الصيام على العلاقات الأسرية العلاقات الأسرية والصيام صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ترشيحاتنا

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية وسط ترقب لتداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية

تراجع طفيف للأسهم الأوروبية وسط ترقب لتداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية

الصين تدعو إلى ضبط النفس تجاه إيران وإلى السلام في أوكرانيا

الصين تدعو إلى ضبط النفس تجاه إيران وإلى السلام في أوكرانيا

زيلينسكي

زيلينسكي يدعو إلى تحديد موعد واضح لانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد