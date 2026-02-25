تنوّع وتشويق مستمر.. الفنان ميشيل ميلاد لـ«صدى البلد»: نجاح مسلسل «هي كميا» كرم من ربنا

أعرب الفنان ميشيل ميلاد عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها بعد عرض أولي حلقات مسلسل هي كيميا، والمذاع عبر شاشة MBC مصر، مؤكدًا أن النجاح فاق توقعاته منذ اللحظات الأولى لعرض العمل.

وقال ميشيل في تصريحات لصدى البلد إن فريق المسلسل بذل مجهودًا ضخمًا خلال فترة التصوير، مشيرًا إلى أن مؤشرات النجاح ظهرت مبكرًا مع تفاعل الجمهور والإشادات التي وصلتهم سواء من النقاد أو زملاء الوسط الفني. وأضاف أن حالة التفاعل مع أحداث العمل والإفيهات الكوميدية كانت لافتة وتعكس مدى ارتباط المشاهدين بالشخصيات.

وأوضح أن شخصية "عماد" التي يجسدها تشهد تطورات متسارعة ضمن شبكة علاقات مع شخصيتي سلطان وحجاج، حيث تتصاعد الأحداث في إطار درامي ممزوج بالكوميديا.

وأكد أن الحلقات المقبلة ستكشف عن مزيد من المفاجآت، لافتًا إلى أن العمل يقدم جرعة كوميدية أكبر، إلى جانب استعراض جوانب إنسانية متنوعة للشخصيات بين القوة والضعف، وهو ما يمنح المسلسل حالة من التنوع والتشويق المستمر.