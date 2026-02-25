قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية
إيران ترفض اتهامات ترامب لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات تهدد الولايات المتحدة
خطاب "حالة الاتحاد" .. ترامب : نعمل جاهدين على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
قاربت الساعتين.. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد
بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي
بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا
بين الرقم التاريخي والاستحقاق المرتقب.. ماذا تعني عودة ماييلي للتسجيل قبل مواجهة الزمالك؟
وقع في موقفٍ محرج وكشف حقيقة راتبه.. زيزو في مصيدة رامز ليفل الوحش
أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟
بعد تصدر الزمالك الدوري.. خالد الغندور: أنا الأول بتعبي
اليوم .. احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور 1086 عامًا على تأسيسه
فتح باب التقدّم لوظيفة قيادية مرموقة بهيئة ميناء دمياط 2026 | تفاصيل
فن وثقافة

لجأت لشيخ وطبيب نفسي.. دينا الوديدى تروي معاناتها فى 5 سنوات

أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة دينا الوديدي عن مرحلة صعبة فى حياتها مرت بها سواء على المستوى النفسي او المهني وذلك أثناء استضافتها  بإحى البرامج الإذاعية. 

قصة معاناة دينا الوديدي 

وقالت دينا الوديدي:  أنا قعدت 5 سنين من غير شغل، وظروفي المادية كانت في أسوأ ما يكون، والدي كان محتاج عملية، ووالدتي وضعها الصحي تدهور جدا، ودخلت في حالة نفسية صعبة، ومن الزعل علي أُصبت بمرض الإكتئاب لدرجة إني مكنتش قادرة أتعالج، 5 سنين من عُمري كنت بعاني فيهم يوميا، وكل يوم كنت بموت وأنا بشوف والدي بيروح مني مش قادرين نعمله عملية، ووالدتي نفس الشيئ.

وأضافت دينا الوديدي: فضلت سنة كاملة صاحية مش بنام وصحتي اتبهدلت بسبب قلة النوم كنت كل ما أنام أشوف واحد بيخنقني عاوز يقتلني، حلم صعب والموضوع كان فاق قدرتي خاصة إنو ملوش علاج، سنة كاملة بيجيلي نفس الحلم بيتكرر كل أسبوعين: حد بيخنقني، بحس إن روحي بتطلع، وأصحى مرهقة كأني فعلًا كنت بموت»، الكابوس ماكانش بيفرق بين مكان أو ظروف، كان بييجي زي ضيف تقيل، يسرق النوم والراحة من عيني في أى وقت.

وأوضحت دينا الوديدى : جربت أروح لطيبب نفسي، وفعلا روحت لدكتورة، لكن حسيت إنها مش هتعرف تساعدني، وبعدها حد قريبى عرض عليا إنى أقابل شيخ مشهور من كبار المشايخ المعروفين، وفعلا رحت وقعدت معاه شوية وفى نص القعدة وأنا بحكى التفاصيل، لقيته فجأة بيشوف تليفونه وجاتله رسالة، فسابنى ومشي وأنا لسه فى نص الكلام، حسيّت وقتها إن كل الأبواب بتتقفل، وإن الحل مش عند حدحاجه قالتلي الحل عند ربنا وحده، وكنت بلجأ للصلاة، للقرآن، للأذكار، كنت بحاول أتمسك بأي خيط نور، لكن الكابوس كان عنيد، زي ظل أسود بيطاردني في كل مكان، في ليله من الليالي الصعبة بصيت ع السما ودموعي نزلت ولقيت نفسي بقول للسما: فينك يارب تحوش عني ده أنا زي بنتك.

وأنهت دينا الوديدى حديثها قائلة : الفرج بدأ يظهر بعد ماروحت مكة وواحدة واحدة، زي خيوط الفجر اللي بتشق الضلمة، الضيق النفسي والمادي بدأ يتفكك، حتى مع مرض بابا وماما، ومع توقف الشغل، كنت بشوف ربنا بيهون الكرب خطوة بخطوة.

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

