بورصة عمان تنهي تعاملاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.61%

أ ش أ

أنهت بورصة عمان تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام بنسبة 0.61%، ليصل إلى مستوى 3604 نقطة.

وبلغت قيمة السيولة المتداولة بنهاية الجلسة قرابة 14.3 مليون دينار أردني (ما يعادل 20.2 مليون دولار)، توزعت على 5.7 مليون سهم تم تبادلها عبر تنفيذ 2428صفقة إجمالية.

وعلى مستوى القطاعات، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.17%، كما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، والقطاع المالي بنسبة 0.34%.

وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة، والبالغ عددها 84 شركة، مع مستوياتها السابقة، أظهرت 16 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، مقابل تراجع أسهم 40 شركة، فيما استقرت بقية الشركات دون تغيير.