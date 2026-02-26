محافظ بورسعيد: يوجه بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة برفع كفاءة مبنى مستشفى الصدر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم ، مستشفى الصدر التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على جاهزية المستشفى تمهيدًا لنقل تبعيتها إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.

رافقه خلال الجولة الدكتور وليد عبد المقصود مدير مديرية الشؤون الصحية، ومدير المستشفى ،وعدد من الأطباء والدكاترة العاملين بالمستشفى.

اللواء أبو ليمون : يلتقي عدد من المرضي بالمستشفى للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة

واطلع محافظ بورسعيد خلال جولته على أقسام المستشفى المختلفة، ومستوى التجهيزات الطبية ومدى توافر المستلزمات والأجهزة ،والتقي بعدد من المرضى واستمع الي ارائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى.

كما استمع إلى شرح تفصيلي من قيادات مديرية الصحة حول خطة تطوير المستشفى ورفع كفاءتها بما يتماشى مع منظومة التأمين الصحي الشامل التي تشهدها المحافظة..

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بأبناء بورسعيد مؤكدا علي استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق رضا المواطنين.