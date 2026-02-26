محافظ بورسعيد يتابع معدلات الإنجاز في ملف تراخيص المحال العامة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم ،سير العمل بمركز تراخيص المحال العامة بحي المناخ، للوقوف على مستجدات العمل ومعدلات الإنجاز في ملف التراخيص المحال العامة ومستوي وتيسير الإجراءات على المواطنين.

رافقه خلالها الاستاة شيماء العزبي رئيس حي المناخ ،ومدير المركز، والأجهزة التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز تراخيص المحال العامة بحي المناخ

وخلال الجولة اطلع محافظ بورسعيد على أليات العمل في استقبال طلبات المواطنين لاستخراج التراخيص وفقًا للقانون مؤكدا على ضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين بما يسهم في تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على توفيق أوضاعهم القانونية.

و شدد المحافظ على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة لعمل المحال العامة موجها بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة التزام المحال بالاشتراطات وحصر كافة المحال المخالفة والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.