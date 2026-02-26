محافظ بورسعيد يوجه بتيسير الإجراءات على المواطنين مع الالتزام بالضوابط القانونية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم خلال جولته الميدانية المركز التكنولوجي بديوان عام حي المناخ لمتابعة سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء ، والموقف التنفيذي الوقوف على معدلات الإنجاز في إنهاء طلبات المواطنين.



رافقه خلالها الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والأجهزة التنفيذية المختصة

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي بحي المناخ لمتابعة طلبات التصالح

وخلال جولته، اطلع محافظ بورسعيد على سير العمل داخل المركز واستقبال طلبات التصالح والخطوات المتبعة في فحص الملفات، كما استمع إلى شرح حول معدلات الأداء ونسب الإنجاز والمعوقات التي تواجههم موجها بسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم أقصى درجات التيسير للمواطنين مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة.

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل أية عقبات قد تعوق استكمال إجراءات التصالح مؤكدا أن ملف التصالح على مخالفات البناء يأتي في مقدمة أولويات العمل بالمحافظة لما له من دور في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.