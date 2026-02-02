الغندور يزف بشري سارة لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عمر جابر في جزء من التدريبات التي أقيمت اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية حيث ضمن استعدادات الفريق لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسة الدوري الممتاز.

و كتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :عمر جابر شارك في التمرين.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين، من مباراة المصري التي أقيمت بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية في ختام المران.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة كهرباء إسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل