عمر جابر يخضع لجلسة علاجية فى تدريبات الزمالك استعداداً لمواجهة المصري

خضع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني عمر جابر من إصابة في الركبة، تعرض لها خلال مباراة زد في بطولة كأس عاصمة مصر، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.