خالد الغندور: الزمالك يفتح الباب أمام رحيل عواد.. هات عرض ومش هنقف في طريقك

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة نادي الزمالك، أبلغت محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول، بإمكانية الرحيل خلال الفترة المقبلة حال وصول عرض رسمي يليق بالنادي واللاعب، مؤكدًا أن الزمالك لن يقف في طريق مستقبله حال رغبته في خوض تجربة جديدة.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن موقف محمد عواد من المشاركة في مباراة الزمالك المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية، المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ما زال غامضًا، مع ترجيح استمرار استبعاده من قائمة اللقاء.

وأضاف أن إدارة الزمالك اتخذت عقوبة تأديبية بحق الحارس في الوقت الحالي، على أن تستمر لحين تصحيح المسار والتزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني والانضباط داخل الفريق، مشددًا على أن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول.