خالد الغندور: تحفظ داخل الزمالك على مستوى بيزيرا.. ومعتمد جمال يحذّره

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن هناك حالة من التحفّظ داخل نادي الزمالك على مستوى اللاعب الأجنبي خوان بيزيرا، في ظل استمرار ابتعاده عن التهديف وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر خلال الفترة الماضية، رغم محاولات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لتغيير مركزه وتطوير أدائه داخل الملعب.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، يرى معتمد جمال أن بيزيرا، بصفته لاعبًا أجنبيًا، من المفترض أن يكون تأثيره الفني داخل الفريق أقوى وأكثر فاعلية، خاصة في الشق الهجومي وصناعة الفارق داخل منطقة الجزاء.

وتابع، في هذا الإطار، عقد المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعب، شدد خلالها على ضرورة التركيز وتحسين اللمسة الأخيرة، محذرًا إياه من أن الجماهير لن تصبر كثيرًا، مطالبًا إياه باستغلال الفرص المتاحة وإثبات قدرته على تحمل الضغوط خلال المرحلة المقبلة.