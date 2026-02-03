معتمد جمال: أثق في لاعبي الزمالك رغم ضغط المباريات.. ونركز على الدوري الآن

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق يمر بفترة صعبة للغاية بسبب ضغط المباريات، في ظل خوض مواجهة كل ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني اضطر للدفع بعدد كبير من اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وقال معتمد جمال، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن 25 لاعبًا شاركوا في آخر أربع مباريات، وهو ما يعكس حجم الإجهاد والضغط الذي يتعرض له الفريق.

وأوضح المدير الفني أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على بطولة الدوري، قبل العودة مجددًا للتركيز على منافسات بطولة الكونفدرالية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مجهود مضاعف من الجميع.

وأضاف: “نادي الزمالك نادٍ كبير ويستحق أن نبذل كل خبراتنا وجهدنا من أجل إسعاد جماهيره، والفترة المقبلة صعبة للغاية، لكن لدي ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تخطي هذه المرحلة".