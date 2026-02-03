تراجع واضح في المرونة.. ستيف نيكول أسطورة ليفربول ينتقد أداء محمد صلاح

علق ستيف نيكول، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، علي اداء النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشارك محمد صلاح أساسيًا في المباراة، ونجح في صناعة هدف لزميله الألماني فلوريان فيرتز، لكنه أهدر فرصة محققة للتسجيل، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني بزميله الإيطالي فيديريكو كييزا.

وقال نيكول في تصريحات تلفزيونية لشبكة "ESPN" أن أداء صلاح لم يعد بنفس المستوى المعهود، مشيرًا إلى أن اللاعب يعاني من تراجع واضح في المرونة والسرعة، وهو ما انعكس على فعاليته داخل الملعب.

فوز ليفربول على نيوكاسل

يذكر ان ليفربول تفوف على نيوكاسل بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي أقيم السبت الماضي على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.