تعليق صادم من روني بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول

يرى واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أن حقبة الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، ستنتهي مع الريدز بنهاية الموسم.

وقال روني في تصريحات صحفية: “أعتقد أن حقبة محمد صلاح ستنتهي بنهاية الموسم، هو لاعب مذهل لما قدمه لـ الدوري الإنجليزي وليفربول، إنه من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي على الإطلاق، في رأيي، لكنني اعتقد أن لياقته البدنية قد تراجعت قليلا للأسف”.

وتابع: “شاهدته في كأس الأمم الإفريقية أيضا، لم يعد يتحرك بنفس الرشاقة والسرعة المعهودة، وهذا ليس خطأه، هذا أمر طبيعي بالنسبة للاعبين، أعتقد أنكم لاحظتم تراجع مستواه منذ الصيف”.

واختتم: “أعتقد أن الأمر واضح للجميع، الأمر نفسه مع فان دايك منذ بداية الموسم واستمر هذا التراجع طوال الموسم. لم يقدم موسما مميزا، هذا ما أشعر به على أي حال”.