سامسونج تتخلى عن Qi2 في جلاكسي S26 ألترا لهذا السبب

كشفت منصة Tom’s Guide أن المسرب المعروف Ice Universe نشر عبر منصة X ادعاءً جديدًا يفيد بأن هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S26 Ultra لن يضم مغناطيسًا مدمجًا لدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi2 بشكل كامل داخل الجهاز نفسه.

أوضحت المنصة أن التسريب يستند إلى ما وصفه المصدر بأنه معلومات من "جهات مستقلة بنسبة دقة 100%"، وهو ما يعني أن الهاتف سيكرر نفس نهج Galaxy S25 Ultra، حيث يعتمد على أغطية حماية (كفرات) مزودة بحلقات مغناطيسية لتقديم تجربة شبيهة بـ MagSafe بدل دعم Qi2 مغناطيسي أصيل من داخل جسم الهاتف.

تضارب تسريبات Qi2

أشارت Tom’s Guide إلى أن التسريب الجديد يتعارض مع تقارير سابقة كانت ترجّح أن سلسلة Galaxy S26 – خاصة نسخة ألترا – ستحصل أخيرًا على دعم Qi2 مع مغناطيس مدمج في هيكل الهاتف.

أوضحت المنصة أن هذا التغيير في نبرة التسريبات يأتي بينما تشير التوقعات إلى اقتراب موعد حدث Galaxy Unpacked المرتقب في 25 فبراير، حيث يُنتظر أن تكشف سامسونج رسميًا عن سلسلة Galaxy S26 وتوضّح بصورة نهائية نوع الشحن اللاسلكي الذي ستدعمه الهواتف، وما إذا كانت ستصنف كأجهزة Qi2 كاملة أم "جاهزة لـQi2" فقط عبر الإكسسوارات.

دعم Qi2 عبر الإكسسوارات

أكدت Tom’s Guide أن التسريبات المتداولة حاليًا تشير إلى أن سامسونج ستواصل إستراتيجيتها المعتمدة على الإكسسوارات، من خلال بيع أغطية حماية وشواحن لاسلكية رسمية تدعم معيار Qi2، بحيث يحصل المستخدم على تجربة تثبيت مغناطيسي للشاحن عند استخدام هذه الإكسسوارات مع الهاتف.

أوضحت تقارير من مواقع أخرى أن سامسونج تطور بالفعل شواحن وبنوك طاقة لاسلكية جديدة بمعيار Qi2 وقوة تصل إلى 25 واط، مع حلقات مغناطيسية مدمجة، على أن تعمل هذه الإكسسوارات مع هواتف Galaxy S26 لتوفير اصطفاف أفضل مع ملف الشحن اللاسلكي داخل الهاتف دون الحاجة لمغناطيس مدمج في جسم الجهاز نفسه.

احتمال تعارض المغناطيس مع قلم S Pen

أشارت تحليلات تقنية نقلتها مواقع متخصصة إلى أن أحد الأسباب المحتملة لابتعاد سامسونج عن إضافة مغناطيس Qi2 داخل Galaxy S26 Ultra هو الخشية من تعارضه مع قلم S Pen المدمج في هيكل الهاتف.

أوضحت هذه التقارير أن وجود حلقة مغناطيسية قوية بالقرب من موضع تخزين القلم أو مساره داخل الهاتف قد يؤثر في حساسيته أو دقة استشعاره، وهو ما قد يدفع سامسونج إلى تفضيل الحفاظ على تجربة S Pen كما هي مع الاعتماد على حل وسيط عبر الأغطية المغناطيسية بدل تعديل تصميم الهاتف الداخلي لإفساح المجال لمغناطيس Qi2.

توازن بين الشحن اللاسلكي

أكدت Tom’s Guide أن عدم دعم Qi2 بمغناطيس مدمج قد يثير استياء بعض المستخدمين الذين كانوا يأملون في تجربة شحن مغناطيسي مدمجة ومباشرة كما في بعض هواتف بكسل وآيفون الحديثة.

أوضحت المنصة في الوقت نفسه أن سامسونج تراهن، وفقًا للتقارير، على تعويض هذا الغياب من خلال ترقيات أخرى منتظرة في Galaxy S26 Ultra، من بينها تحسينات في سرعة الشحن السلكي، وميزات جديدة مثل "شاشة الخصوصية" وتحسين أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة، وهي عناصر قد تجعل قرار عدم دمج Qi2 داخل الهاتف أقل حدة عند التقييم الكلي للمواصفات بعد الإطلاق الرسمي.