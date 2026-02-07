قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا اليوم في الدوري الإسباني
مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور
تحطم طائرة خفيفة في المحيط الهادئ جنوب أستراليا
بـ185 مليون دولار .. أمريكا توافق على بيع قطع غيار عسكرية لأوكرانيا
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
نفسي أشوف الإخوان.. تعليق عمرو أديب على زيارة أردوغان ولقاء الرئيس السيسي
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-2-2025 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة
كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور
ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تتخلى عن Qi2 في جلاكسي S26 ألترا لهذا السبب

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت منصة Tom’s Guide أن المسرب المعروف Ice Universe نشر عبر منصة X ادعاءً جديدًا يفيد بأن هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S26 Ultra لن يضم مغناطيسًا مدمجًا لدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi2 بشكل كامل داخل الجهاز نفسه. 

أوضحت المنصة أن التسريب يستند إلى ما وصفه المصدر بأنه معلومات من "جهات مستقلة بنسبة دقة 100%"، وهو ما يعني أن الهاتف سيكرر نفس نهج Galaxy S25 Ultra، حيث يعتمد على أغطية حماية (كفرات) مزودة بحلقات مغناطيسية لتقديم تجربة شبيهة بـ MagSafe بدل دعم Qi2 مغناطيسي أصيل من داخل جسم الهاتف.

تضارب تسريبات Qi2 

أشارت Tom’s Guide إلى أن التسريب الجديد يتعارض مع تقارير سابقة كانت ترجّح أن سلسلة Galaxy S26 – خاصة نسخة ألترا – ستحصل أخيرًا على دعم Qi2 مع مغناطيس مدمج في هيكل الهاتف. 

أوضحت المنصة أن هذا التغيير في نبرة التسريبات يأتي بينما تشير التوقعات إلى اقتراب موعد حدث Galaxy Unpacked المرتقب في 25 فبراير، حيث يُنتظر أن تكشف سامسونج رسميًا عن سلسلة Galaxy S26 وتوضّح بصورة نهائية نوع الشحن اللاسلكي الذي ستدعمه الهواتف، وما إذا كانت ستصنف كأجهزة Qi2 كاملة أم "جاهزة لـQi2" فقط عبر الإكسسوارات.

دعم Qi2 عبر الإكسسوارات 

أكدت Tom’s Guide أن التسريبات المتداولة حاليًا تشير إلى أن سامسونج ستواصل إستراتيجيتها المعتمدة على الإكسسوارات، من خلال بيع أغطية حماية وشواحن لاسلكية رسمية تدعم معيار Qi2، بحيث يحصل المستخدم على تجربة تثبيت مغناطيسي للشاحن عند استخدام هذه الإكسسوارات مع الهاتف. 

أوضحت تقارير من مواقع أخرى أن سامسونج تطور بالفعل شواحن وبنوك طاقة لاسلكية جديدة بمعيار Qi2 وقوة تصل إلى 25 واط، مع حلقات مغناطيسية مدمجة، على أن تعمل هذه الإكسسوارات مع هواتف Galaxy S26 لتوفير اصطفاف أفضل مع ملف الشحن اللاسلكي داخل الهاتف دون الحاجة لمغناطيس مدمج في جسم الجهاز نفسه.

احتمال تعارض المغناطيس مع قلم S Pen

أشارت تحليلات تقنية نقلتها مواقع متخصصة إلى أن أحد الأسباب المحتملة لابتعاد سامسونج عن إضافة مغناطيس Qi2 داخل Galaxy S26 Ultra هو الخشية من تعارضه مع قلم S Pen المدمج في هيكل الهاتف. 

أوضحت هذه التقارير أن وجود حلقة مغناطيسية قوية بالقرب من موضع تخزين القلم أو مساره داخل الهاتف قد يؤثر في حساسيته أو دقة استشعاره، وهو ما قد يدفع سامسونج إلى تفضيل الحفاظ على تجربة S Pen كما هي مع الاعتماد على حل وسيط عبر الأغطية المغناطيسية بدل تعديل تصميم الهاتف الداخلي لإفساح المجال لمغناطيس Qi2.

توازن بين الشحن اللاسلكي 

أكدت Tom’s Guide أن عدم دعم Qi2 بمغناطيس مدمج قد يثير استياء بعض المستخدمين الذين كانوا يأملون في تجربة شحن مغناطيسي مدمجة ومباشرة كما في بعض هواتف بكسل وآيفون الحديثة. 

أوضحت المنصة في الوقت نفسه أن سامسونج تراهن، وفقًا للتقارير، على تعويض هذا الغياب من خلال ترقيات أخرى منتظرة في Galaxy S26 Ultra، من بينها تحسينات في سرعة الشحن السلكي، وميزات جديدة مثل "شاشة الخصوصية" وتحسين أداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة، وهي عناصر قد تجعل قرار عدم دمج Qi2 داخل الهاتف أقل حدة عند التقييم الكلي للمواصفات بعد الإطلاق الرسمي.

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

إمام عاشور

محمد فارس عن أزمة إمام عاشور: الحل في الأهلي دائمًا من داخل الملعب

إمام عاشور

علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في الأهلي.. ومن حق النادي بيعه

نيوم

نيوم يهزم الرياض بهدف لاكازيت ويعزز موقعه في دوري روشن

بالصور

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية غنية بالفوائد الغذائية الصحية

طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية
طاجن السمان بالفريك.. وصفة شهية تجمع بين الطعم التقليدي والفائدة الغذائية

فوائد حب العزيز الصحية .. اكتشف 8 كنوز مفيدة للجسم منذ آلاف السنين

فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك
فوائد حب العزيز بالجملة.. اكتشف سر سحري لصحتك

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

