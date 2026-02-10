قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هددناهم عشان نقابلهم.. تفاصيل مثيرة في ابتزاز سائقين لفتاتين بصور خاصة
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
بسرعات شحن فائقة.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جالاكسي إس 26 ألترا

هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا
هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا
لمياء الياسين

مع اقترابنا من حدث Unpacked المرتقب في أواخر فبراير، تحولت التسريبات المتعلقة بهاتف  سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا من مجرد شائعات غامضة إلى مواصفات محددة وبينما تُفضّل سامسونج تحسينات طفيفة بدلاً من إعادة تصميم لسلسة هواتفها ، فإن التحسينات الداخلية، لا سيما في قوة المعالجة وتقنية الشاشة، تُشير إلى أن  هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا سيكون أقوى طراز من سلسلة ألترا حتى الآن.

هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

يعد من أبرز التغييرات التي ستلاحظينها فورًا مع هاتف Galaxy S26 Ultra هو تصميمه المريح. تشير التقارير إلى أن سامسونج تتخلى عن الزوايا الحادة والمربعة التي ميزت هواتف S23 وS24 و بدلاً من ذلك، يتميز S26 Ultra بزوايا أكثر استدارة، مما يجعل هذا الجهاز الضخم بحجم 6.9 بوصة أكثر راحةً في الاستخدام لفترات طويلة.

تشير الصور المسربة إلى أن الهاتف سيكون أنيقًا للغاية، بسماكة 7.9 ملم فقط ووزن 214 غرامًا تقريبًا، وللمقارنة، سيكون هذا أنحف هاتف رائد من سامسونج على الإطلاق. 

من المرجح أن يعتمد التصميم على إطار من التيتانيوم عالي الجودة وتقنية Corning Gorilla Armor من الجيل التالي للحفاظ على متانته الفائقة مع تقليل حجمه.

في السياق نفسه كشفت هذه التقارير أن هاتف Galaxy S26 Ultra وبقية هواتف سامسونج سيحصلون على تحديثات طفيفة مقارنةً بسابقيه. مع ذلك، قد يُشكّل هاتف Galaxy S27 Ultra المُقرر إطلاقه عام 2027 نقلةً نوعيةً حقيقيةً بعد سنوات من التغييرات الطفيفة. فهل يُمكن أن يكون هذا الهاتف الرائد من سامسونج؟ 

تشير التسريبات إلى أن سامسونج تستكشف تقنية جديدة ومبتكرة لفتح الهاتف بالوجه، والتي يُمكن دمجها مع ماسح بصمات الأصابع المدمج في الشاشة. يبدو أن الهدف هو تحسين الأمان وسهولة الاستخدام من خلال آلية مصادقة وجه أكثر فعالية، مما قد يجعل القياسات الحيوية أسرع وأكثر أمانًا من أي وقت مضى.

هاتف Galaxy S26 Ultra هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 هاتف سامسونج حدث Unpacked سامسونج جالاكسي سامسونج جالاكسي إس 26

