تكنولوجيا وسيارات

بأقوى معالج .. سامشونج تغزو الأسواق بهاتف سامسونج جالاكسي إس 26 بلس

هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 بلس
هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 بلس
لمياء الياسين

رصدت العديد من النسخ لهاتف سامسونج جالاكسي إس 26 بلس وذلك على منصة اختبار الأداء Geekbench وذلك في يناير الماضي والآن، ظهرت النسخة العالمية منه أيضاً على نفس المنصة قبل إطلاقه الرسمي في فبراير لتكشف عن العديد من المواصفات .

على الجانب الاخر يأتي الهاتف مزود بمعالج Exynos 2600، في معظم الأسواق 
ولا يزال في الوقت نفسه هناك العديد من الاحتمالات أن يأتي هاتف S26 Plus بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس لأجهزة Galaxy في بعض الأسواق العالمية ورغم أن النسخة الأمريكية منه لم تُرصد بعد على منصة Geekbench، إلا أن النسخة الأمريكية من هاتف Galaxy S26 رُصدت مزودةً بمعالج Snapdragon على نفس منصة الاختبار الشهر الماضي.

قدرات التخزين

يكشف إدراج هاتف Galaxy S26 Plus على منصة Geekbench عن ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت ونظام Android 16، والذي من المتوقع أن يكون مزودًا بأحدث واجهة مستخدم One UI 8.5. 


وفقا للتسريبات المتاحة في أوائل عام 2026، يتوقع أن يأتي سامسونج جالاكسي إس 26 بلسشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 (أو Exynos 2600 في بعض الدقة)، وكاميرا دقيقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. سيحمل الهاتف ذاكرة رام 12 جيجا، بطارية أمبير 4900 مل تقريبًا، وشحن سريع 45 وات، مع واجهة One UI 8.5. 
تتميز المواصفات بالجالاكسي S26 بلس (حسب التسريبات):
أما عن مواصفات الشاشة فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة 6.7 بوصة AMOLED بتردد محدث أما عن ميزات التصوير فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا، وتقريبًا بصري 3x بدقة 12 كاميرا ومن المتوقع الإعلان عن سلسلة Galaxy S26 في الربع الأول من عام 2026، تحديدًا في أواخر فبراير 2026. 

هاتف سامسونج هاتف سامسونج جالاكسي هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 معالج إكسينوس 2600 معالج Exynos هاتف Galaxy S26 Plus هاتف S26 Plus

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
بيجو 301 موديل 2016
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
