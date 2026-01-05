بلطجة وترويع.. كواليس سقوط أنبوبة في بولاق الدكرور

ألقت مباحث الجيزة القبض على مسجل خطر يمارس أعمال البلطجة وترويع المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور.

وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة حول ممارسة مسجل خطر البلطجة وفرض السيطرة، وإضرام النيران في الشارع، بمنطقة بولاق الدكرور مما سبب رعبًا للمواطنين، فور التأكد من صحة المعلومات انطلقت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ.

ألقت قوة أمنية القبض على المتهم حسام. ح وشهرته "أنبوبة" مسجل خطر سبق اتهامه في عدة قضايا وبمواجهته، اعترف بما نسب إليه من أعمال بلطجة.

تولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.