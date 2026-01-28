مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل أكثر من 40 ألف مواطن خلال شهر يناير الجاري

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، استقبال 40.171 ألف مواطن بمستشفيات جامعة بني سويف وذلك خلال شهر يناير الجاري حيث سجلت 24000 متردد بالعيادات الخارجية و 11192 حالة بالطوارئ وسجل عدد المرضي الداخلي 2585 ( دخول لمختلف اقسام المستشفي والرعايات)، 1565 متردد علي المركز التخصصي، كما تم إجراء 829 عملية في مختلف التخصصات حيث تعكس هذه الأرقام حجم الإقبال المتزايد على الخدمات الطبية المقدمة.







وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه الإحصائيات تعكس الثقة المتنامية في جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتؤكد على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين الصحية بكفاءة واستجابة سريعة، مؤكدًا أن العمل جاري علي قدم وساق لتطوير الخدمات المقدمة بالمستشفي الجامعي لخدمة المواطنين، وتقليص وخفض عدد حالات الانتظار في إطار دور المستشفى في خدمة المجتمع السويفي بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن .

وفي سياق متصل أشار الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب، إلي أن إدارة الكلية تعمل جاهدة بالتعاون مع الجامعة من اجل تحسين مستوي الأداء ورفع كفاءة العمل داخل الأقسام بما يضمن تقديم خدمة طبية علي أعلي مستوي وأن خطة التطوير تشمل تحديث الأجهزة الطبية وزيادة الطاقة الاستعابية وتقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لكل المترددين.

وأكد الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، أن هذه الأرقام تؤكد التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية متميزة، مشيرًا إلى أن هناك خططًا مستقبلية لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الرعاية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الصحية.