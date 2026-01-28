قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025
خلال جنازة الأسير الأخير.. نتنياهو: حققنا ما كنا نتمنى طوال 843 يوما
مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل أكثر من 40 ألف مواطن خلال شهر يناير الجاري

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

 أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، استقبال 40.171 ألف مواطن  بمستشفيات جامعة بني سويف وذلك خلال شهر يناير الجاري حيث سجلت 24000 متردد بالعيادات الخارجية و 11192 حالة بالطوارئ وسجل عدد المرضي الداخلي 2585 ( دخول لمختلف اقسام المستشفي والرعايات)،  1565 متردد علي المركز التخصصي، كما تم إجراء 829 عملية في مختلف التخصصات حيث تعكس  هذه الأرقام حجم الإقبال المتزايد على الخدمات الطبية المقدمة.
 


 

 وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه الإحصائيات تعكس الثقة المتنامية في جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتؤكد على الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين الصحية بكفاءة واستجابة سريعة، مؤكدًا أن العمل جاري علي قدم وساق لتطوير الخدمات المقدمة بالمستشفي الجامعي لخدمة المواطنين، وتقليص وخفض عدد حالات الانتظار  في إطار دور المستشفى في خدمة المجتمع السويفي بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن .

وفي سياق متصل أشار الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب، إلي أن إدارة الكلية تعمل جاهدة بالتعاون مع الجامعة من اجل تحسين مستوي الأداء ورفع كفاءة العمل داخل الأقسام بما يضمن تقديم خدمة طبية علي أعلي مستوي وأن خطة التطوير تشمل تحديث الأجهزة الطبية وزيادة الطاقة الاستعابية وتقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لكل المترددين.

وأكد الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ،  أن هذه الأرقام تؤكد التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية متميزة، مشيرًا  إلى أن هناك خططًا مستقبلية لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الرعاية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الصحية.

بني سويف جامعة بني سويف مستشفي الجامعة

