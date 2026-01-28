ازالة التعديات على الطريق العام.. حزمة قرارات واستجابات فورية من محافظ بني سويف لشكاوى المواطنين.. ما القصة؟

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة تنفيذ الحلول والإجراءات الخاصة بالتوجيهات التي أصدرها خلال لقاء المواطنين يوم 21 يناير الجاري، والذي تم خلاله بحث ومناقشة عدد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين المرتبطة بعدة قطاعات ومرافق خدمية حيوية، في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا السياق، أوضحت مها حميدة مديرة إدارة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة الذي تم عرضه، أنه بخصوص الشكوى المقدمة من إحدى السيدات من قرية بني زابد التابعة لمركز ناصر، بشأن وجود تسريب لمياه مجهولة المصدر يُحتمل أن تكون ناتجة من قطعة أرض فضاء مجاورة لمنزلها، الأمر الذي تسبب في إلحاق أضرار بمنزلها وبعض المنازل المجاورة، فقد أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بأنه تم الانتقال والمعاينة على الطبيعة، وتبين عدم وجود أي تسريب مياه في الوقت الحالي.

وأضافت أن الوحدة المحلية أوضحت أن ماسورة مياه الري الموجودة بالمنطقة تقوم بري مساحة تزيد على نصف فدان، ويتم متابعتها بشكل دوري من قبل المختصين، مع التأكيد على أنه في حال ظهور أي تسريب أو تجمعات للمياه مستقبلًا سيتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة فورًا، بما يمنع حدوث أي أضرار للمواطنين أو ممتلكاتهم.

وفيما يتعلق بشكوى بعض أهالي قرية عرب مطير شرق النيل التابعة لمركز بني سويف، بشأن وجود تسريب مياه يُرجح أنه ناتج عن كسر في شبكة الصرف الصحي، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم إصلاح عطلين بخط الصرف بالقرية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بسرعة فحص الشكوى والكشف عن مصدر المياه.

وتضمن التقرير الإشارة إلى تكليف الوحدة المحلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإجراء أعمال الكشف الفني على الشبكة لبيان مصدر التسريب، وإصلاح أي كسور أو أعطال حال وجودها، بما يضمن استقرار الخدمة ومنع تكرار المشكلة مستقبلاً، ورفع المعاناة عن الأهالي المتضررين.

كما تناول تقرير المتابعة شكوى أحد المواطنين من قرية إبشنا التابعة لمركز بني سويف، بشأن قيام أحد الجيران بالتعدي على الطريق العام من خلال إنشاء سلم خرساني مخالف، حيث أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وصدر قرار إزالة للسلم محل الشكوى، وتم تنفيذ قرار الإزالة بالفعل، وإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.