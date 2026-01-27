قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
رسميا.. هادي رياض لاعبا في الأهلي مقابل 35 مليون جنيه
ترامب: مجلس السلام الخاص بغزة قد يمتد إلى مناطق أخرى عند الضرورة
6 وصايا في البيان الختامي لـ منتدى الإمام الأشعري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وضع خطة عاجلة للسكان والتنمية في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تضافر كافة الجهات لتقديم كل الدعم من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة،مشيرًا إلى أهمية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا في الدفع بالجهود في هذا المجال، مشددا على استدامة توفير معلومات واضحة ومعايير محددة لقياس معدلات النجاح لتقييم العائد والمردود من الجهود والأنشطة المبذوبة في ملف السكان بالمحافظة، خاصة وأن الزيادة السكانية تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الدولة التنموية،بسبب الزيادة السكانية  المطردة  غير المنضبطة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان،الذي عقد بديوان عام المحافظة،وبحضور:السيد"بلال حبش"نائب المحافظ رئيس لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة،الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة " المُشرف على المجلس القومي للسكان "،الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان،الدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة ، ومن المجلس القومي للسكان :الدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة ، الدكتور سحر يوسف مدير عام الإدارة العامة للخطط السكانية، أحمد خيري مساعد نائب وزير الصحة للعمليات، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، نجلاء الصاوي مقرر المجلس الإقليمي للسكان ببني سويف، محمد البحيري مدير وحدة السكان ومقرر لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة ، بجانب  محمد مختار مدير مكتب نائب وزيرالصحة للسكان، أيمن محمود مدير الإنتاج الفني بإدارة الإعلام بالمجلس القومي للسكان

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود وأنشطة الجهات التنفيذية ذات الصلة التي تم تنفيذها في ضوء توصيات اجتماع المجلس الاقليمي السابق ، حيث تم التنسيق مع بين الجهات الشريكة لتنفيذ حزمة من الأنشطة والندوات والمبادرات والقوافل بجميع القرى وخاصة تلك القرى الأعلى في معدلات المواليد،  بالإضافة إلى مناقشة الاجتماع موقف خدمات تنظيم الأسرة، حيث تم رصد زيادة في معدلات  ونسب الاستخدام للوسائل المختلفة، وتطور انخفاض معدلات الإنجاب، فضلًا عن انخفاض معدل الوفيات نتيجة الخدمات الصحية ورعاية الأطفال.

كما تم مناقشة إنجازات الخطة العاجلة وتطبيقاتها والتكليفات للجهات المختلفة بالمحافظة ، حيث استعرضت نائب الوزير أهداف الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرامج والأنشطة المتعلقة بالخطة التي تعتمد على بيانات المسح والدليل السكاني من خلال عشرات المؤشرات السكانية التي تشتمل على الخدمات الصحية والتعليمية ، سنوات الحماية ، معدلات المواليد والوفيات ، الكثافة السكانية ، حيث يتم تقسيم المحافظات وفق المؤشرات السكانية إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة

شهد الاجتماع حضور مسوؤلو القطاعات والأجهزة التنفيذية المعنية من:رؤساء الوحدات المحلية ، الأوقاف ، المنطقة الأزهرية ، مطرانية بني سويف، التضامن الاجتماعي،التربية والتعليم، الزراعة ، الشباب والرياضة، العمل، الثقافة ، مركز الإعلام لشمال الصعيد ، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  ومتناهية الصغر ، هيئة تعليم الكبار ، إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وحدة التنمية الاقتصادية ، التعاون الدولى،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة ، وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التعليم ، إدارة المرأة وتنظيم الأسرة بمديريتي  الزراعة  والعمل والتضامن ، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

جناح وزارة السياحة والآثار في معرض الكتاب

بـ 250 عنوان .. وزارة السياحة تشارك في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشهد احتفالية هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها

حالة تمويل من أجل الطبيعة 2026"

تقرير أممي: كل دولار ينفق على حماية الطبيعة يقابله 30 دولارا تنفق على تدميرها

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

المزيد