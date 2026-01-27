وضع خطة عاجلة للسكان والتنمية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تضافر كافة الجهات لتقديم كل الدعم من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة،مشيرًا إلى أهمية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا في الدفع بالجهود في هذا المجال، مشددا على استدامة توفير معلومات واضحة ومعايير محددة لقياس معدلات النجاح لتقييم العائد والمردود من الجهود والأنشطة المبذوبة في ملف السكان بالمحافظة، خاصة وأن الزيادة السكانية تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الدولة التنموية،بسبب الزيادة السكانية المطردة غير المنضبطة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان،الذي عقد بديوان عام المحافظة،وبحضور:السيد"بلال حبش"نائب المحافظ رئيس لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة،الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة " المُشرف على المجلس القومي للسكان "،الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والسكان،الدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة ، ومن المجلس القومي للسكان :الدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة ، الدكتور سحر يوسف مدير عام الإدارة العامة للخطط السكانية، أحمد خيري مساعد نائب وزير الصحة للعمليات، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، نجلاء الصاوي مقرر المجلس الإقليمي للسكان ببني سويف، محمد البحيري مدير وحدة السكان ومقرر لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة ، بجانب محمد مختار مدير مكتب نائب وزيرالصحة للسكان، أيمن محمود مدير الإنتاج الفني بإدارة الإعلام بالمجلس القومي للسكان

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود وأنشطة الجهات التنفيذية ذات الصلة التي تم تنفيذها في ضوء توصيات اجتماع المجلس الاقليمي السابق ، حيث تم التنسيق مع بين الجهات الشريكة لتنفيذ حزمة من الأنشطة والندوات والمبادرات والقوافل بجميع القرى وخاصة تلك القرى الأعلى في معدلات المواليد، بالإضافة إلى مناقشة الاجتماع موقف خدمات تنظيم الأسرة، حيث تم رصد زيادة في معدلات ونسب الاستخدام للوسائل المختلفة، وتطور انخفاض معدلات الإنجاب، فضلًا عن انخفاض معدل الوفيات نتيجة الخدمات الصحية ورعاية الأطفال.

كما تم مناقشة إنجازات الخطة العاجلة وتطبيقاتها والتكليفات للجهات المختلفة بالمحافظة ، حيث استعرضت نائب الوزير أهداف الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرامج والأنشطة المتعلقة بالخطة التي تعتمد على بيانات المسح والدليل السكاني من خلال عشرات المؤشرات السكانية التي تشتمل على الخدمات الصحية والتعليمية ، سنوات الحماية ، معدلات المواليد والوفيات ، الكثافة السكانية ، حيث يتم تقسيم المحافظات وفق المؤشرات السكانية إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة

شهد الاجتماع حضور مسوؤلو القطاعات والأجهزة التنفيذية المعنية من:رؤساء الوحدات المحلية ، الأوقاف ، المنطقة الأزهرية ، مطرانية بني سويف، التضامن الاجتماعي،التربية والتعليم، الزراعة ، الشباب والرياضة، العمل، الثقافة ، مركز الإعلام لشمال الصعيد ، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، هيئة تعليم الكبار ، إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وحدة التنمية الاقتصادية ، التعاون الدولى،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة ، وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التعليم ، إدارة المرأة وتنظيم الأسرة بمديريتي الزراعة والعمل والتضامن ، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة