نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور الأهرامات والمتحف المصري الكبير| فيديو

ويجز ينفي شائعات اعتزاله الغناء.. ماذا قال؟
بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية
ستارمر يتحدى ترامب ويسعى لتعزيز علاقات بريطانيا مع الصين
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح ورمال مثيرة للأتربة حتى منتصف الأسبوع المقبل
إيران.. القبض على 115 من متزعمي وعناصر أعمال الشغب المسلح
720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم
وصول اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لمقر الاقتراع
الخارجية الروسية: ألمانيا أساءت إلى سمعتها كوسيط نزيه
منتجي الدواجن: نصدر لـ 8 دول أفريقية.. وطبق البيض انخفض 50 جنيها
موعد ليلة النصف من شعبان.. حكم صيامها وقيام ليلها
أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور الأهرامات والمتحف المصري الكبير

نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو
نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو

نشر نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو فيديو علي منصة إكس (تويتر سابقًا) يوثق زيارة هي الأولى من نوعها قام بها إلى أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، في جولة ثقافية وسياحية عكست اهتمامًا متزايدًا بالتعرف على عمق الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

وشملت الزيارة جولة داخل المتحف المصري الكبير، حيث اطّلع لاندو على أبرز الكنوز الأثرية، وعلى رأسها مقتنيات الحضارة الفرعونية، معربًا عن إعجابه بحجم المشروع وما يمثله من إضافة ثقافية وحضارية عالمية، تعكس مكانة مصر التاريخية ودورها في حماية التراث الإنساني.

كما زار نائب وزير الخارجية الأمريكي منطقة أهرامات الجيزة، أحد أهم المعالم الأثرية في العالم، حيث استمع إلى شرح مفصل حول تاريخ الأهرامات وأساليب بنائها، والتقط عددًا من الصور التذكارية في محيط الموقع الأثري الأشهر عالميًا.

وعلى هامش الجولة، حرص لاندو على تذوّق المأكولات المصرية التقليدية، في تجربة لاقت تفاعلًا واسعًا، واعتُبرت لفتة تعكس تقديره للثقافة المصرية وتقاليدها الشعبية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام الأمريكي بتعزيز العلاقات الثقافية والشعبية مع مصر، إلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية، بما يعكس أهمية القوة الناعمة في توطيد جسور التواصل بين البلدين.

