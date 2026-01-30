نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور الأهرامات والمتحف المصري الكبير| فيديو

نشر نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو فيديو علي منصة إكس (تويتر سابقًا) يوثق زيارة هي الأولى من نوعها قام بها إلى أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، في جولة ثقافية وسياحية عكست اهتمامًا متزايدًا بالتعرف على عمق الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

وشملت الزيارة جولة داخل المتحف المصري الكبير، حيث اطّلع لاندو على أبرز الكنوز الأثرية، وعلى رأسها مقتنيات الحضارة الفرعونية، معربًا عن إعجابه بحجم المشروع وما يمثله من إضافة ثقافية وحضارية عالمية، تعكس مكانة مصر التاريخية ودورها في حماية التراث الإنساني.

Join Deputy Secretary of State Christopher Landau on his first-ever visit to the Pyramids of Giza and the Grand Egyptian Museum—and see how he enjoyed traditional Egyptian food! pic.twitter.com/Iz2G8OXdik — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) January 28, 2026

كما زار نائب وزير الخارجية الأمريكي منطقة أهرامات الجيزة، أحد أهم المعالم الأثرية في العالم، حيث استمع إلى شرح مفصل حول تاريخ الأهرامات وأساليب بنائها، والتقط عددًا من الصور التذكارية في محيط الموقع الأثري الأشهر عالميًا.

وعلى هامش الجولة، حرص لاندو على تذوّق المأكولات المصرية التقليدية، في تجربة لاقت تفاعلًا واسعًا، واعتُبرت لفتة تعكس تقديره للثقافة المصرية وتقاليدها الشعبية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام الأمريكي بتعزيز العلاقات الثقافية والشعبية مع مصر، إلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية، بما يعكس أهمية القوة الناعمة في توطيد جسور التواصل بين البلدين.