بكري: جهاز مستقبل مصر أحدث نقلة ملحوظة في منظومة إنتاج القمح

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “جهاز مستقبل مصر” نجح في إحداث نقلة ملحوظة في منظومة إنتاج القمح، ما أسهم في تحسين كفاءة توفير القمح المدعم المستخدم في إنتاج رغيف الخبز، والذي يبلغ حجم استهلاكه نحو 8 ملايين طن سنويا.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة كانت تواجه فجوة كبيرة في القمح المدعم، إلا أن جهود جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية أسفرت العام الماضي عن إنتاج ما يقرب من 5 ملايين طن من القمح، وهو ما ساعد على تقليص هذه الفجوة بشكل واضح.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الجهاز يقود عمليات استصلاح واسعة النطاق لملايين الأفدنة، مع خطط للتوسع في الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو 4 ملايين فدان، في إطار تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.