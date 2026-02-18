قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد وقناة عرض مسلسل توابع

توابع
توابع
أحمد البهى

اعلنت قناة روتانا دراما عرض مسلسل "توابع" بطولة الفنانة ريهام حجاج، في تمام الساعة الثامنة مساءً. 

قصة مسلسل توابع:


تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

أبطال مسلسل توابع:


العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

تعاون جديد:


يشهد مسلسل توابع تعاونًا جديدًا بين كل من ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، بعد أن تعاونا سويًا العام الماضي في مسلسل «أثينا»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وإشادات جماهيرية ونقدية.

توابع مسلسل توابع ريهام حجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

خيار البحر يظهر بكثافة.. ما الذي يحدث في مرسى علم؟

توتر سياسي| زيلينسكي يتحدث عن ضغوط ترامب لإنهاء الحرب.. تفاصيل

توتر سياسي| زيلينسكي يتحدث عن ضغوط ترامب لإنهاء الحرب.. تفاصيل

فينيسيوس

بعد أزمة مباراة ريال مدريد وبنفيكا.. تاريخ فينيسيوس مع العنصرية بالملاعب الأوروبية

بالصور

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد