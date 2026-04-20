فعاليات ثقافية وفنية متنوعة احتفالا بالعيد القومي لمحافظة أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الثقافية في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز روح الانتماء لدى المواطنين، خاصة بين النشء والشباب وهو ما يساهم في اعداد جيل قادر على قيادة مستقبل الوطن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.



وأضاف المحافظ، أن إقليم وسط الصعيد الثقافي بقيادة جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم قد نظم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بعدد من المراكز والقرى من خلال فرع ثقافة أسيوط التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة بإدارة خالد خليل احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة والذي يعكس تاريخها العريق ومكانتها الحضارية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، وفي إطار برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة الهادف إلى تنمية الوعي الوطني وترسيخ الهوية الثقافية ضمن برامج وزارة الثقافة.



وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة صلاح شريت بقرية ريفا قد شهدت احتفالية ثقافية فنية متنوعة، تضمنت محاضرات تثقيفية حول الحياة الثقافية بالمحافظة وتاريخها عبر العصور، إلى جانب أصبوحة شعرية بعنوان "في حب أسيوط"، عبّرت عن مشاعر الانتماء والاعتزاز فضلاً عن ورش فنية للأطفال للتعبير عن معالم المحافظة وتراثها من خلال الرسم.



وأضاف المحافظ أن قصر ثقافة أسيوط استضاف أمسية شعرية وطنية بمشاركة نخبة من الأدباء والشعراء، الذين قدموا قصائد وطنية عكست تاريخ المحافظة وبطولات أبنائها، وأسهمت في إبراز دور الإبداع الأدبي في دعم قيم الولاء والانتماء بالإضافة إلى تنظيم يوم ثقافي فني متكامل بقصر ثقافة القوصية، تضمن محاضرات تثقيفية عن إنجازات ورموز المحافظة، إلى جانب فقرات شعرية وعروض فنية وغنائية واستعراضات وطنية، قدمها الأدباء وطلاب المدارس، بما يعكس مواهب إبداعية متميزة لدى النشء.



وأشار اللواء محمد علوان إلى تنظيم عدد من الندوات وورش العمل الموجهة للأطفال والشباب، من بينها ندوة "أسيوط بلدنا" بمكتبة الطفل والشباب بالصبحة، والتي تناولت الدلالات الوطنية لعيد أسيوط القومي وأهم المحطات التاريخية بالمحافظة بالإضافة إلى ورشة حكي بقصر ثقافة أسيوط لتعريف الأطفال بتاريخ المحافظة بأسلوب تفاعلي مبسط.



وأكد اللواء محمد علوان على استمرار مثل تلك الفعاليات بما يسهم في اكتشاف ورعاية المواهب، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الثقافة كأحد أدوات بناء الإنسان، وتعزيز الهوية الوطنية.