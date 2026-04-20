أسيوط.. توريد 3560 طن قمح محلي للصوامع والشون

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار أعمال حصاد وتوريد محصول القمح المحلي لموسم 2026، من خلال 28 موقعًا تخزينيًا تشمل الصوامع والشون والهناجر، والموزعة على مختلف مراكز المحافظة، على أن يستمر الموسم حتى 15 أغسطس المقبل، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية التي تضمن الحفاظ على جودة المحصول.

وأوضح المحافظ أن إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغت 3560 طنًا، وفقًا للضوابط المنظمة، بالتزامن مع استمرار أعمال الحصاد بالأراضي المنزرعة التي تقدر مساحتها بنحو 204 آلاف و932 فدانًا بمختلف القرى والمراكز.

ودعا المزارعين إلى زيادة معدلات التوريد، مؤكدًا حرص الدولة على دعمهم من خلال تحديد أسعار مجزية لمحصول القمح، وسرعة صرف المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين مديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة عبر لجان ميدانية متخصصة لمتابعة عمليات التوريد وضمان انتظامها وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.

كما أكد استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مع المتابعة الميدانية المستمرة لتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين خلال الحصاد أو التوريد، بما يضمن تحقيق المستهدف من الموسم الحالي.