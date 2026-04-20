رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

محافظ أسيوط يفتتح المعرض الشامل للتعليم الفني ضمن احتفالات العيد القومي

إيهاب عمر

افتتح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، المعرض الشامل لمنتجات المدارس الفنية، والمقام بمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية بحي غرب، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق 18 أبريل من كل عام، إحياءً لذكرى انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799.

رافق المحافظ، خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، من بينهم المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري، وممدوح جبر رئيس حي غرب، إلى جانب مديري الإدارات التعليمية وقيادات التعليم الفني ومديري المدارس، والمعلمين وعدد من المواطنين.

ويأتي تنظيم المعرض الذي يستمر لمدة ثلاث أيام في إطار جهود المحافظة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز تسويق المنتجات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة ورؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى توفير منتجات متنوعة بأسعار مخفضة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المنتج المحلي.
وخلال تفقده أجنحة المعرض، استمع المحافظ إلى شرح مفصل حول المعروضات التي تم تنفيذها بأيدي طلاب المدارس الفنية تحت إشراف متخصصين، والتي شملت الأثاث المنزلي، والديكورات، والمنتجات الزراعية، واللحوم والألبان، فضلًا عن المشغولات اليدوية والحرف التراثية والملابس والمفروشات والهدايا.

وأكد المحافظ حرصه على متابعة جودة المنتجات المعروضة، مشددًا على أهمية استمرار توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

كما التقى بعدد من زوار المعرض، الذين أشادوا بتنوع المنتجات وجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق، مثمنين هذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المعرض الشامل للتعليم الفني في صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وربط العملية التعليمية بالجانب التطبيقي، مع تعظيم الاستفادة من إمكانات المدارس الفنية وتحويلها إلى وحدات إنتاجية.

ووجه بضرورة التوسع في فتح منافذ بيع داخل المدارس الفنية، وتعزيز المشاركة في المعارض المختلفة، مع تفعيل مبادرات استغلال الموارد المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم لهذه المبادرات، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف القطاعات.

