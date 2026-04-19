تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
ضمن احتفالات العيد القومي.. محافظ أسيوط يفتتح المدرسة الفكرية ببني عديات ويتفقد توسعات لمدرستين بمنفلوط بإجمالي تكلفة نحو 57.5 مليون جنيه

إيهاب عمر

افتتح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مدرسة للتربية الفكرية بقرية بنى عديات وتفقد جناحي توسع بمدارس التعليم الأساسي بمدينة منفلوط وسط استقبال حاشد من المواطنين وأبناء القرية ومدينة منفلوط ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ٢٢٧ بتكلفة نحو  ٥٧.٥ مليون جنيه والتي تم تصميمها وتنفيذها بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ضمن خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع التعليم بإنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة وإعادة تأهيل المدارس لدعم المنظومة التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة و خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكرى للمحافظة ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي ورجال الصحافة والإعلام والكيانات الشبابية.

حيث افتتح المحافظ مدرسة ببنى عديات للتربية الفكرية واستمع إلى شرح من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المدرسة والتي تم إنشاؤها على مساحة 2285 متر مربع بإجمالي عدد فصول 14 فصلاً دراسياً تشمل كافة المراحل التعليمية من الروضة والابتدائي والإعدادي والثانوي بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وغرف الإدارة وحجرات الأنشطة المجهزة خصيصاً لذوي القدرات الخاصة بتكلفة إجمالية تبلغ 24.5 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ ومرافقوه الفصول الدراسية والمعامل المطورة وحجرات الأنشطة كـ (التربية الموسيقية ومطبخ ومغسلة وصالة طعام ومكتبة ومعامل حاسب آلي ودورات مياه للبنين والبنات) فضلاً عن دورين سكني (بنين وبنات) والتي تشتمل على عنابر نوم وقاعات معيشة وصالات مذاكرة.

عقب ذلك تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط إنشاء جناح توسع بالمدرسة الجديدة للتعليم الأساسي بمدينة منفلوط وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية الحديثة أثناء مراحل الإنشاء حيث يضم ١٦ فصلاً دراسياً ليصل إجمالي الفصول الدراسية بالمدرسة ٣١ فصلاً بتكلفة إجمالية ١٦ مليون و٨٠٠ ألف جنيه بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وغرف الإدارة وغرفة الطبيب وحجرات الأنشطة المجهزة خصيصاً لذوي القدرات الخاصة.
ثم توجه محافظ أسيوط ومرافقوه لتفقد إنشاء جناح توسع بمدرسة الرشاد الابتدائية بمنفلوط والذي يضم ١٠ فصولاً دراسية ليصبح إجمالي عدد الفصول بالمدرسة ٥٦ فصلاً دراسياً بتكلفة إجمالية بلغت ١٦ مليون جنيه بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وغرف الإدارة وغرفة الطبيب وحجرات الأنشطة المجهزة خصيصاً لذوي القدرات الخاصة ومن المقرر الانتهاء من الجناحين بنهاية أكتوبر المقبل.

واكد المحافظ على تقديم كافة الدعم للعملية التعليمية خاصة التوسع في إقامة وإنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد للمدارس القائمة لتقليل الكثافات الطلابية والارتقاء بالعملية التعليمية مقدماً الشكر لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية على جهودهما في تطوير القطاع التعليمي والمنشآت بالمحافظة مشيداً بالتعاون المثمر والتكامل مع هيئة الأبنية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

وأوضح اللواء محمد علوان أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة أسيوط للعام 2025/2026، والتي تستهدف إنشاء 51 مدرسة جديدة بإجمالي 1071 فصلًا دراسيًا، بتكلفة تصل إلى 907 ملايين و160 ألف جنيه، لافتًا إلى أن عددًا من هذه المشروعات تم الانتهاء منه، ويجري افتتاحها تباعًا بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

يشار إلى تصميم ممرات بتلك المدارس 
روعي فيها ذوي القدرات الخاصة للصعود والهبوط ودورات مياه مجهزة لهم لتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان وتركيب كشافات المدرسة من النوع الموفر للطاقة "Led Tube" كما تم استبدال الزجاج العادي بزجاج غير قابل للكسر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

ويندوز

تحديث KB5083826 لويندوز 11.. نظام لن تراه لكنه ينقذك

One UI 8.5

تحديث One UI 8.5 المجاني يجلب ذكاء Galaxy AI لملايين هواتف سامسونج

مايكروسوفت

تحديث جديد يسرع مستكشف الملفات في ويندوز 11 ويصلح الوضع المظلم ويدعم أرشيفات إضافية

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد