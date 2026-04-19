ضمن احتفالات العيد القومي.. محافظ أسيوط يفتتح المدرسة الفكرية ببني عديات ويتفقد توسعات لمدرستين بمنفلوط بإجمالي تكلفة نحو 57.5 مليون جنيه

افتتح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مدرسة للتربية الفكرية بقرية بنى عديات وتفقد جناحي توسع بمدارس التعليم الأساسي بمدينة منفلوط وسط استقبال حاشد من المواطنين وأبناء القرية ومدينة منفلوط ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ٢٢٧ بتكلفة نحو ٥٧.٥ مليون جنيه والتي تم تصميمها وتنفيذها بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ضمن خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع التعليم بإنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة وإعادة تأهيل المدارس لدعم المنظومة التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة و خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكرى للمحافظة ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي ورجال الصحافة والإعلام والكيانات الشبابية.

حيث افتتح المحافظ مدرسة ببنى عديات للتربية الفكرية واستمع إلى شرح من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن مراحل تنفيذ المدرسة والتي تم إنشاؤها على مساحة 2285 متر مربع بإجمالي عدد فصول 14 فصلاً دراسياً تشمل كافة المراحل التعليمية من الروضة والابتدائي والإعدادي والثانوي بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وغرف الإدارة وحجرات الأنشطة المجهزة خصيصاً لذوي القدرات الخاصة بتكلفة إجمالية تبلغ 24.5 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ ومرافقوه الفصول الدراسية والمعامل المطورة وحجرات الأنشطة كـ (التربية الموسيقية ومطبخ ومغسلة وصالة طعام ومكتبة ومعامل حاسب آلي ودورات مياه للبنين والبنات) فضلاً عن دورين سكني (بنين وبنات) والتي تشتمل على عنابر نوم وقاعات معيشة وصالات مذاكرة.

عقب ذلك تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط إنشاء جناح توسع بالمدرسة الجديدة للتعليم الأساسي بمدينة منفلوط وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية الحديثة أثناء مراحل الإنشاء حيث يضم ١٦ فصلاً دراسياً ليصل إجمالي الفصول الدراسية بالمدرسة ٣١ فصلاً بتكلفة إجمالية ١٦ مليون و٨٠٠ ألف جنيه بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وغرف الإدارة وغرفة الطبيب وحجرات الأنشطة المجهزة خصيصاً لذوي القدرات الخاصة.

ثم توجه محافظ أسيوط ومرافقوه لتفقد إنشاء جناح توسع بمدرسة الرشاد الابتدائية بمنفلوط والذي يضم ١٠ فصولاً دراسية ليصبح إجمالي عدد الفصول بالمدرسة ٥٦ فصلاً دراسياً بتكلفة إجمالية بلغت ١٦ مليون جنيه بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وغرف الإدارة وغرفة الطبيب وحجرات الأنشطة المجهزة خصيصاً لذوي القدرات الخاصة ومن المقرر الانتهاء من الجناحين بنهاية أكتوبر المقبل.

واكد المحافظ على تقديم كافة الدعم للعملية التعليمية خاصة التوسع في إقامة وإنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد للمدارس القائمة لتقليل الكثافات الطلابية والارتقاء بالعملية التعليمية مقدماً الشكر لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية على جهودهما في تطوير القطاع التعليمي والمنشآت بالمحافظة مشيداً بالتعاون المثمر والتكامل مع هيئة الأبنية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

وأوضح اللواء محمد علوان أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة أسيوط للعام 2025/2026، والتي تستهدف إنشاء 51 مدرسة جديدة بإجمالي 1071 فصلًا دراسيًا، بتكلفة تصل إلى 907 ملايين و160 ألف جنيه، لافتًا إلى أن عددًا من هذه المشروعات تم الانتهاء منه، ويجري افتتاحها تباعًا بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

يشار إلى تصميم ممرات بتلك المدارس

روعي فيها ذوي القدرات الخاصة للصعود والهبوط ودورات مياه مجهزة لهم لتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان وتركيب كشافات المدرسة من النوع الموفر للطاقة "Led Tube" كما تم استبدال الزجاج العادي بزجاج غير قابل للكسر.