محافظ أسيوط يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عدي احتفالًا بالعيد القومي

قام اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، يرافقه اللواء أركان حرب شريف سعيد صالح مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، اليوم الأحد، بوضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط، وذلك في مستهل احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، إحياءً لذكرى تصدي أهالي القرية للحملة الفرنسية عام 1799.

شهدت الفعاليات حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن، إلى جانب قيادات شعبية ودينية، في مشهد يعكس تلاحم مؤسسات الدولة مع المواطنين في مناسبة وطنية راسخة.

وانطلقت مراسم الاحتفال باستقبال محافظ أسيوط للقيادات التنفيذية والأمنية بديوان عام المحافظة، حيث جرى تبادل الدروع التذكارية مع ممثلي المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية الأمن، في تقليد يعكس عمق التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة.

وتوجه المحافظ ومرافقوه إلى قرية بني عدي بمركز منفلوط، حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات مركز ومدينة منفلوط، وجموع من الأهالي، إلى جانب فرق الكشافة وطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، في أجواء اتسمت بالفخر بتاريخ القرية ودورها الوطني في مقاومة الاحتلال.

وخلال المراسم، تم عزف سلام الشهيد بواسطة الموسيقى العسكرية، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط أجواء مهيبة جسدت تقدير الدولة لتضحيات أبنائها، وتأكيدًا على ترسيخ قيم الوفاء والانتماء.

ووجه محافظ أسيوط، التهنئة لأهالي بني عدي وأبناء المحافظة بهذه المناسبة مؤكدًا أن ذكرى بطولات أهالي القرية ستظل مصدر إلهام للأجيال، ومشددًا على أن أسيوط بتاريخها العريق ورجالها المخلصين تمضي قدمًا في مسيرة التنمية والعمل الوطني.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد بين كافة الأجهزة التنفيذية، لتحقيق تطلعات المواطنين، واستكمال جهود التنمية والبناء في مختلف القطاعات، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى هامش الاحتفالات، سلم المحافظ، 15 كرتونة تجهيزات للفتيات المقبلات على الزواج، مقدمة من جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية، وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، كما تفقد معرض الكليم العدوي الذي تشتهر به قرية بني عدي، واطلع على مراحل الإنتاج اليدوي عبر الأنوال، مشيدًا بجودة المنتجات التراثية التي تعكس هوية القرية وتاريخها الحرفي، ومؤكدًا أهمية دعم الصناعات اليدوية وتطويرها بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.

ومن المقرر أن تستكمل محافظة أسيوط احتفالاتها بالعيد القومي بافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات الخدمية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.