دعماً للإبداع الطلابي.. جامعة أسيوط تنظم معرض «بين يدي أمي»

نظم قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بـجامعة أسيوط معرض «بين يدي أمي» لطلاب الفرقتين الثانية والرابعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ياسمين الكحكي عميد الكلية، والدكتورة دعاء عبد المحسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هند محمد علي رئيس قسم الاقتصاد المنزلي، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية مهارات الإبداع والابتكار، من خلال تعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، وربط مخرجاتها باحتياجات المجتمع، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات، فضلًا عن ترسيخ قيم الجمال والذوق العام لدى الطلاب، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم من خلال الفنون الهادفة.

كما أكد الدكتور أحمد عبد المولى حرص الجامعة على دعم الفعاليات الفنية التي تسهم في تنمية الحس الإبداعي لدى الطلاب، وتعزيز قدراتهم الفنية بما يتواكب مع متطلبات العصر وسوق العمل، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به كلية التربية النوعية في اكتشاف المواهب الفنية ورعايتها وصقلها.

وأعرب عن إعجابه بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة، التي عكست مهارات فنية رفيعة وقدرة ابتكارية لافتة، مثمنًا جهود القسم في توظيف الفن كوسيلة تعليمية فعّالة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين الكحكي أن المعرض يضم 45 لوحة نسيجية تجسد مكانة الأم وقيمتها وقدرتها على العطاء بلا حدود، مشيرة إلى تنفيذ الأعمال باستخدام خامات متنوعة، من بينها القطن «روزالين» والحرير، إلى جانب ألوان الطباعة الأكريليك.

وأضافت أن المعرض يعكس مشاعر الحب والتقدير للأمهات، ويعزز الجانب التطبيقي للعملية التعليمية، وذلك بدعم مباشر من إدارة الجامعة.

جاء تنظيم المعرض تحت إشراف الدكتورة لبنى عبد العظيم محمد الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية، وبمشاركة الدكتورة رشا عبد الله المدرس المساعد بالقسم، و الشيماء محمود المعيدة بالقسم.