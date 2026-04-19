الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في لقاء جماهيري.. محافظ أسيوط يوجه بحلول فورية لمطالب المواطنين| صور

محافظ أسيوط يعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي بني عدي ضمن احتفالات العيد القومي
إيهاب عمر

عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقاءً جماهيريًا موسعًا مع أهالي قرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط،  ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 227، وفي إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء رؤية مصر 2030.
جاء اللقاء بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والدكتور عيد علي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيخ القس متى رزق الله ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بمنفلوط، إلى جانب وكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ومسؤولي شركات المرافق.


واستُهل اللقاء بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه كلمة للمحافظ استعرض خلالها حجم الإنجازات التي شهدتها أسيوط خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن المحافظة حققت طفرة تنموية غير مسبوقة امتدت إلى مختلف القطاعات، خاصة في القرى، بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أسهمت في تحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأشار علوان إلى تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الري والطاقة، على رأسها قناطر أسيوط الجديدة، فضلًا عن التوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تطرق إلى جهود تطوير قطاعي الصحة والتعليم من خلال رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، والتوسع في إنشاء المدارس والمعاهد الأزهرية.


وفي قطاع الإسكان، لفت المحافظ إلى إقامة مجتمعات عمرانية حديثة، أبرزها مدينة ناصر غرب أسيوط، باعتبارها محورًا واعدًا لخلق فرص تنموية جديدة للشباب، مؤكدًا استمرار جهود البناء والتنمية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.


وأشاد المحافظ بتاريخ أبناء بني عديات وتضحياتهم، خاصة خلال الحملة الفرنسية عام 1799، مؤكدًا أن العيد القومي يمثل مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل والبناء، واستلهام روح الكفاح الوطني.
وشهد اللقاء كلمات لعدد من الحضور، حيث رحب الدكتور علي بودي ممثل عن أهالي بني عديات، بالمحافظ، مستعرضًا تاريخ القرية وبعض المشكلات الجماهيرية، فيما أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ بجهود القيادة السياسية ودور المحافظ في تلبية مطالب المواطنين، كما عرضت النائبة نجلاء العسيلي بعض التحديات الخدمية، خاصة في مياه الشرب والإنارة.


وألقى الطفل عدي عمر مكرم قصيدة شعرية بعنوان «أنغام في عيد أسيوط القومي»، فيما نقل القس متى تحيات الأنبا ثاؤفيلس مطران الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط، مشيدًا بدور الدولة في حفظ الأمن، وتناول الدكتور عيد علي وكيل وزارة الأوقاف، تضحيات أهالي القرية تاريخيًا.


واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات، موجّهًا بسرعة دراستها وتقديم حلول عاجلة، مع التأكيد على متابعة تنفيذ المشروعات الجارية.


وأكد علوان، استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري، مشددًا على أن تلبية احتياجات المواطنين تمثل أولوية، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
 

وأعرب الأهالي عن تقديرهم لهذه الزيارة، مؤكدين أهميتها في عرض مطالبهم بشكل مباشر وتعزيز التواصل مع الأجهزة التنفيذية.

