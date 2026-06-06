حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية تضبط 164حالة إشغال طريق وتشميع مقهى مخالف

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة إنجي فتحي رئيس الحي، حملة مسائية مكبرة استهدفت شوارع الفتح بسموحة، والفردوس، وإدمون فرمون خلف محطة سيدي جابر، وشارع إسماعيل حلمي، وشارع الجلاء، ومنطقة الساعة، وذلك في إطار التصدي للإشغالات والمخالفات وتحقيق السيولة المرورية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 164 حالة إشغال طريق متنوعة و56 حالة هالك، إلى جانب تشميع مقهى مخالف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وأكدت رئيس حي شرق استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بمختلف شوارع الحي لرفع الإشغالات والتعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشوارع.